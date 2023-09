Droga intercettata dal fiuto del cane 

Grazie al fiuto di Leo, un labrador della polizia penitenziaria addestrato per scovare sostanze stupefacenti, gli agenti hanno impedito l'ingresso di una piccola quantità di hascisc nel carcere di Uta.

È successo ieri durante durante un'operazione di servizio per contrastare lo spaccio tra l'esterno e l'interno della casa circordariale, effettuata in occasione dei colloqui tra parenti e detenuti. Leo, appartenente al reparto regionale cinofili del carcere di Badu 'e Carros, è andato a colpo sicuro verso una ragazza che doveva incontrare un parente detenuto. Insospettiti, gli agenti hanno approfondito scoprendo che aveva nascosto in bocca un involucro con una sostanza che è poi risultata hascisc.

La droga è stata sequestrata e la giovane, una 23enne residente nel cagliaritano, segnalata all'autorità giudiziaria.

