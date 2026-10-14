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San Michele.
15 ottobre 2026 alle 00:43

Droga in tasca e botte agli agenti Un 49enne finisce in manette 

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Con sé aveva oltre 100 grammi di hascisc. Durante le perquisizioni in casa, inoltre, ha opposto resistenza e minacciato gli agenti impegnati nei controlli. Il 49enne Marco Privitera è stato così arrestato con le accuse di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è scappato alla vista dei poliziotti, accelerando il passo, verosimilmente con l’intento di sottrarsi a un possibile controllo. Insospettiti dall’atteggiamento, gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a fermarlo in piazza Medaglia Miracolosa, nel quartiere di San Michele. Durante una prima perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 110 grammi di hascisc e 60 euro in contanti, custoditi all’interno della giacca.

Alle perquisizioni in strada sono seguite quelle nell’abitazione di Privitera. Secondo quanto riportato dalla Polizia, il 49enne si sarebbe però mostrato fin da subito ostile, rivolgendo minacce e insulti nei confronti degli agenti, opponendo resistenza. Nell’appartamento dell’uomo sono stati ritrovati ulteriori 6 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale vario utile al confezionamento.

Al termine degli accertamenti, Marco Privitera, difeso dall’avvocato Alessandro Corrias, è stato accompagnato in Questura e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip ha convalidato l’arresto, disponendo la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Cagliari e quello di trascorre le notti nella propria abitazione. Su richiesta del legale Corrias, sono stati concessi i termini a difesa.

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