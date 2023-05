Droga in macchina: due giovani di Terralba patteggiano 

Erano stati arrestati dieci giorni fa per detenzione e spaccio di droga e ieri mattina hanno patteggiato: Alessandro Loru un anno e otto mesi, Enrico Pani un anno e quattro mesi. La giudice del Tribunale Cristiana Argiolas ha ratificato l’accordo raggiunto fra i difensori, Mario Gusi e Massimiliano Carta, e il pm Daniela Caddeo. Al termine dell’udienza i due giovani di Terralba, per i quali è stata sospesa la pena, sono tornati in libertà.

L’arresto era stato effettuato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Oristano nel corso di un controllo in città; era stato fermata un’auto che percorreva via Lussu a forte velocità; a bordo due giovani, un 25enne ed un 20enne entrambi di Terralba. I militari, dopo aver percepito un forte odore di stupefacente, avevano ritrovato nel portabagagli quattro sacchi da 500 grammi ciascuno di marijuana per un totale di oltre due chili, ed alcuni grammi nel porta oggetti.

La perquisizione, estesa alle case dei giovani, aveva permesso poi di sequestrare 1.600 euro in contanti, che secondo i militari era provento di spaccio al dettaglio, e otto grammi di marijuana. A quel punto era scattato l’arresto e, dopo l’udienza di convalida, erano tornati in libertà. Ieri il atteggiamento. ( p. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA