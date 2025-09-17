VaiOnline
Carbonia
18 settembre 2025 alle 00:15

Droga in casa e nell’auto, in arresto 

Droga nascosta nell’auto e in casa: la quantità alla fine sequestrata dalla Polizia ha indotto a ritenere che si trattasse di possesso finalizzato al traffico di stupefacenti. In arresto, tre notti fa, è finito Stefano Melis, 58 anni di Carbonia, fermato dagli agenti della squadra Volante del Commissariato. L’operazione è avvenuta alle 4 del mattino in una via del centro cittadino. All’alt degli agenti, qualcosa ha insospettito gli operatori che hanno controllato l’auto trovando due dosi di cocaina e una somma di 625 euro. Poi la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione: in totale sono stati così ritrovati 73 grammi di cocaina (in parte composta ancora in una sorta di panetto), 17 grammi di marijuana, quasi 4.300 euro in contanti, tre bilancini di precisione, materiale ritenuto utile a confezionare gli stupefacenti. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in Commissariato e dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Ieri è stato convalidato l’arresto e sono stati disposti i domiciliari. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

