Droga in casa e in cortile, arrestato 64enne 

La stanza era diventata un vero laboratorio per far essiccare la canapa. Mentre in cortile cinque piante di cannabis crescevano rigogliose. L’odore inconfondibile della marijuana non è sfuggito ai carabinieri di Milis che, in collaborazione con i colleghi di Riola Sardo e Seneghe, hanno arrestato Raimondo Deiola, disoccupato di 64 anni, per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Un operaio di 19 anni, invece, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti. Ieri mattina Deiola è comparso in Tribunale per il processo per direttissima, il giudice ha disposto l’obbligo di dimora.

Venerdì i militari stavano effettuando un normale controllo nell’ambito dei servizi di prevenzione dello spaccio di droga fra i giovani, quando nel centro di Milis hanno sorpreso un operaio di 19 anni con circa 20 grammi di marijuana. Poco dopo sono stati attratti da un forte odore di cannabis che proveniva da una casa in via Fontana manna. Così è scattata la perquisizione dell’abitazione che era un vero laboratorio per la droga: in cortile c’erano cinque piante di canapa, alte circa due metri e mezzo mentre dentro una stanza c’erano circa 3 chili di cannabis messi ad essiccare. Tutta la droga è stata sequestrata, mentre per il 64enne è scattato l’arresto. ( v.p. )

