Droga in casa, due giovani arrestati 

Erano stati fermati mentre giravano in auto per Cagliari, ma alla vista degli agenti uno dei tre amici è scappato, gettando qualche cosa e attirando l’attenzione degli investigatori. Così è scattata la perquisizione domiciliare che ha portato in cella due giovani di Assemini, poco più che ventenni, accusati di detenzione di droga: uno aveva a casa oltre 4 chili di marijuana, l’altro circa 50 grammi di hascisc. Il terzo ragazzo è risultato, invece, estraneo ai fatti.

I giovani arrestati

A finire nei guai sono stati Gabriele Cocco, 21 anni, e l’amico 22enne Gabriele Demontis, fermati martedì poco dopo le 22 in piazza Deffenu a Cagliari, nei pressi del porto, da una pattuglia del Reparto prevenzione crimine che poi ha allertato la Squadra volante della Questura. Stando a una prima, sommaria ricostruzione, uno dei tre ragazzi si sarebbe subito mostrato nervoso e sarebbe scappato a piedi, disfandosi di qualcosa che avrebbe gettato in mare. Nell’immediatezza gli agenti avrebbero trovato pochi grammi di stupefacente, ma tanto è bastato a convincere i poliziotti ad andare ad Assemini per compiere perquisizioni domiciliari a casa dei giovani. Alla fine a Gabriele Demontis è stato contestato il possesso di 50 grammi di hascisc, poco meno di 4 grammi di marijuana. All’amico Gabriele Cocco, invece, sarebbero state trovate alcune bustine contenenti pochi grammi di cannabis, ma anche quattro buste più grandi con complessivi 4 chili e 400 grammi di marijuana essiccata. Su ordine del pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, i due giovani sono stati arrestati, mentre il terzo amico è stato rilasciato perché da subito è risultato che non avesse nulla a che fare con la detenzione dello stupefacente.

L’udienza di convalida

Ieri mattina, accompagnati dagli avvocati difensori, i due ragazzi sono comparsi davanti alla giudice del Tribunale, Alessandra Angioni, per la convalida degli atti. Ad assistere Cocco c’era l’avvocata Federica Campagnola, mentre Demontis è difeso dal legale Franco Villa. Entrambi i legali hanno chiesto di rinviare l’udienza per studiare gli atti redatti dalla polizia, così la giudice ha convalidato l’arresto e poi rimesso in libertà entrambi gli indagati, fissando per i prossimi giorni l’avvio del processo con rito direttissimo. Gli investigatori hanno anche sequestrato i telefonini dei due ventenni, così da verificare i contatti e provare a scoprire gli eventuali fornitori dello stupefacente.

