Droga in casa: due arresti 

Blitz antidroga nella notte a Sanluri: due uomini in carcere. Giovanni Urpi, pensionato 60enne, e Stefano Mandis, disoccupato di 51 anni, sono finiti nei guai al termine di un’operazione che ha portato al sequestro di nove chilogrammi di sostanze stupefacenti tra marijuana, cocaina e hashish. Dopo aver tenuto sotto controllo i sospettati per alcuni giorni, i militari hanno deciso di intervenire nell’ambito di una vasta operazione coordinata dalla compagnia dei carabinieri di Sanluri per contrastare il traffico di droga nel Medio Campidano.

L’arresto

La notte scorsa, i militari di Sanluri, ritenendo sufficienti gli elementi di prova raccolti, con il supporto dei colleghi delle stazioni di Villamar, Serrenti e del nucleo Cinofili di Cagliari, hanno eseguito contemporanee perquisizioni personali, domiciliari e veicolari nei confronti di Urpi e di Mandis, originario di Cagliari ma domiciliato nella città del Campidano. Nell’abitazione del pensionato sono stati rinvenuti circa cinquanta grammi di cocaina, oltre mezzo chilo di hashish, una piccola quantità di marijuana, due bilance di precisione intrise di residui di droga e materiale per il confezionamento delle dosi. Invece, a casa del disoccupato, sono stati sequestrati circa nove chilogrammi di marijuana, stipata in alcuni sacchi, vasi di vetro e buste sottovuoto, oltre a sessantuno decigrammi di cocaina, trentotto grammi di hashish, otto piante di cannabis in vaso con infiorescenze e vari strumenti utili alla lavorazione dello stupefacente. Sequestrate attrezzature e droga, saranno sottoposte alle analisi tossicologiche per l’esatta qualità e purezza.

Da alcune settimane, i carabinieri di Sanluri, avevano intensificato i controlli a seguito di segnalazioni su un fiorente giro di stupefacenti. Le indagini hanno consentito agli investigatori di individuare i luoghi e le modalità che i due – secondo l’accusa – avrebbero utilizzato per gestire il mercato dello spaccio di droga.

Intanto le indagini dei carabinieri proseguono, si punta a ricostruire la rete dei clienti e i canali attraverso i quali avveniva l’approvvigionamento degli stupefacenti nel territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA