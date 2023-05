Droga in casa, arrestato  un 19enne 

Da qualche tempo i carabinieri lo tenevano d’occhio. Poi venerdì è scattato l’arresto per un 19enne di Terralba trovato con 15 grammi di cocaina. Ieri Daniele Pinna, assistito dall’avvocato Paolo Todde, è stato processato per direttissima: il legale ha chiesto termini a difesa e la giudice Cristiana Argiolas ha rinviato l’udienza a lunedì 5 giugno, nel frattempo ha rimesso in libertà il ragazzo disponendo l’obbligo di soggiorno a Terralba e la permanenza notturna. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Oristano e della stazione di Terralba nei giorni scorsi hanno perquisito l’abitazione e hanno trovato la droga, così il giovane è stato arrestato per detenzione e spaccio. L’operazione potrebbe essere collegata a quella di due settimane fa quando erano finiti in manette altri due giovani di Terralba, Alessandro Loru ed Enrico Pani che hanno patteggiato rispettivamente un anno e 8 mesi e un anno e 4 mesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA