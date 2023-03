Droga in casa, arrestato quarantenne  

La perquisizione dei carabinieri aveva l’obiettivo di verificare altro reato ma il quarantenne, alla vista dei militari, ha lanciato un sacchetto dalla finestra. All’interno c’era un chilo di marijuana. E così per Fabrizio Manis è scattato l’arresto.

Il giovane è arrivato ieri mattina in tribunale, davanti alla giudice Paola Bussu e alla pm Sara Ghiani, per il processo per direttissima. Dopo la convalida del fermo, il suo difensore, l’avvocato Fabio Costa, ha chiesto il rito abbreviato; l’udienza è stata quindi aggiornata per la discussione. Nel frattempo il giovane dovrà rispettare la misura dell’obbligo di dimora disposta dalla giudice.

La perquisizione è scattata lunedì notte nella casa del quarantenne, che alla vista dei carabinieri, aveva intenzione di liberarsi della sostanza stupefacente contenuta nel sacchetto. I militari l’hanno, però, visto e hanno fatto scattare l’arresto.

