Droga in casa: arrestati due 20enni 

Due giovani arrestati in seguito un’operazione antidroga dei carabinieri di San Sperate. Federico Melis e Giacomo Sacceddu, ventenni residenti a Decimomannu e Ussana sono stati fermati dai militari durante un posto di blocco nel centro del paese. I due avrebbero mostrato segni di nervosismo. Dopo un primo controllo i carabinieri hanno deciso di fare ulteriori accertamenti. La perquisizione personale e veicolare ha permesso recuperare denaro (12.000 euro), unitamente a 52 grammi di hashish e 17 grammi di cocaina. Nella casa di uno dei due sono stati inoltre trovati 346 grammi complessivi di hashish, suddivisi in panetti e involucri, oltre a bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. I due sono stati condotti nella camera di sicurezza della caserma della Compagnia dei carabinieri di Iglesias. (f. p.)

