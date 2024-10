Droga in carcere, il cane Leo la scova  

Alcune dosi di marijuana sono state recuperate dalla Polizia penitenziaria nel carcere per minori di Quartucciu. Il controllo è stato mirato sui familiari dei detenuti che erano in attesa di accedere all’istituto per i colloqui con i parenti.

È stato il cane antidroga Leo, un simil Labrador, a fiutare le dosi durante un controllo dei cassetti dove i visitatori depositano i propri oggetti. Il familiare, in attesa di accedere al colloquio, è stato individuato, perquisito e denunciato. La droga è stata ovviamente sequestrata.

L'attività è stata coordinata dal comandante di Reparto, il dirigente di Polizia Penitenziaria Alessandro Caria. Si tratta di controlli periodici della Polizia penitenziaria che già in passato ha più volte sequestrato droga destinata a detenuti. Un servizio di prevenzione mirato che viene portato avanti con grande discrezione.

