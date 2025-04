Droga in cambio di sesso: condannato 

È stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere al termine del processo con il rito abbreviato dopo l’accusa di cessione di stupefacente e prostituzione minorile: per la Procura avrebbe avuto rapporti sessuali con un ragazzino in cambio della cessione di una piccola quantità di hascisc o marijuana. Di fatto uno spinello.

La sentenza

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Cagliari, Luca Melis, ha dunque condannato Mohamed Said Ahmed, egiziano di 34 anni, accusato di induzione alla prostituzione nei confronti di un 17enne. La vicenda che ha dato origine alla denuncia e poi all’inchiesta della Procura risale all’aprile del 2022 e si sarebbe svolta nei parcheggi sotto il bastione di Santa Croce. A chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato, di origini egiziane ma domiciliato in città, è stata la pm Diana Lecca al termine delle indagini. Il 17enne era stato sentito in Questura dagli agenti della Squadra Mobile che avevano ricevuto la delega di effettuare gli approfondimenti. Nel corso dell’inchiesta c’è stato anche l’incidente probatorio davanti al giudice Michele Contini nel quale il ragazzino aveva raccontato di aver ricevuto baci e altre attenzioni sessuali in cambio dello spinello.

Il processo

Alla fine la pm Lecca ha poi formulato il capo d’imputazione, ipotizzando l’induzione alla prostituzione minorile: un reato che viene punito con la reclusione da sei a 12 anni. A difendere l’imputato, che poi ha scelto di essere processato con il rito abbreviato, era l’avvocata Miriam Monni, mentre la famiglia dei minore si era costituita parte civile con l’avvocata Anna Maria Busia. L’imputato si è difeso con forza, sostenendo che il rapporto fosse consenziente e che non sapesse che il giovane fosse ancora minorenne. Davanti al giudice Luca Melis è stata ricostruita nel dettaglio l’intera vicenda e la dinamica di come si sono svolti i fatti e, nel corso della discussione, la pm Lecca ha concluso la sua requisitoria chiedendo la condanna del 34enne. Una richiesta supportata anche dalla parte civile ma contestata dal difensore del 34enne che ha ribadito che il suo assistito ignorasse l’età del ragazzo con il quale c’era stato il rapporto sessuale.

La pena

Alla fine il giudice ha ritenuto provati i due reati, ma ha anche tenuto conto della riduzione di un terzo della pena previsto per la scelta del rito abbreviato e ha applicato le attenuanti generiche per il fatto che il giovane fosse incensurato. Da qui la condanna a 2 anni e mezzo.

