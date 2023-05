Droga in auto e a casa, scattano le manette per tre ragazzi 

Tre arresti per droga tra Terralba e Oristano, un altro in città ai domiciliari per non aver rispettato l’obbligo di dimora. Questo il consuntivo dei controlli del Comando provinciale dei Carabinieri.

Ieri mattina i militari della Sezione operativa della Compagnia hanno arrestato un 39enne originario del Nuorese ma da tempo domiciliato in città grazie anche a “Chira”, un pastore belga in forza ai Cacciatori di Sardegna di Abbasanta. Al suo fiuto non sono sfuggiti, in un cassetto di un mobile della sala da pranzo, 22 grammi di cocaina, un pacchetto con 3 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 400 euro in contanti.

Nella notte tra giovedì e venerdì i militari del Nucleo operativo e Radiomobile in via Lussu hanno bloccato un’auto con a bordo un 25nne e un 20enne di Terralba. Nel bagagliaio trasportavano quattro sacchi con 500 grammi ciascuno di marjuana. La perquisizione nelle abitazioni ha portato al sequestro di 1.600 euro ricavati dalla vendita di spaccio di 8 grammi di marjuana. Dopo l’udienza di convalida sono stati rimessi in libertà, in attesa del processo.

I carabinieri della Stazione di Oristano, su provvedimento della Procura, hanno spedito ai domiciliari un 40enne per aver violato l’obbligo di dimora. ( a. m. )

