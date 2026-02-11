Droga in auto,  assolto in Appello 

Sentenza ribaltata in Appello per un 21enne di Ghilarza. In primo grado era stato condannato a un anno e quattro mesi per detenzione e spaccio di stupefacenti, ieri Emanuele Mascia è stato assolto in Appello. Pena confermata invece per l’amico, Chafaoui Abiderrazak, 22 anni di Norbello.

I due erano stati arrestati, nel febbraio di tre anni fa, dai carabinieri di Sedilo. A bordo di una Peugeot 206, percorrevano la strada Provinciale 23 che collega Sedilo con Abbasanta quando erano stati fermati a un posto di controllo dai militari. Verifiche di rito, poi durante la perquisizione, i carabinieri avevano trovato due buste con 600 grammi di marijuana nascoste nella ruota di scorta. A quel punto era scattato l’arresto, poi Chafaoui Abiderrazak e Emanuele Mascia erano stati mandati ai domiciliari mentre l’amico minorenne che era con loro era stato accompagnato nel centro di accoglienza di Quartucciu.Il giudice del Tribunale di Oristano Marco Mascia aveva condannato entrambi i ragazzi a un anno e 4 mesi. I difensori di Emanuele Mascia, gli avvocati Luciano Rubattu e Stefano Piredda, avevano impugnato la sentenza e ieri i giudici della Corte d’Appello hanno accolto le loro istanze assolvendo Mascia. Per il giovane di Norbello, difeso da Silvana Citroni, è stata confermata la pena. ( v.p. )

