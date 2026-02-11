VaiOnline
Sedilo.
12 febbraio 2026 alle 00:29

Droga in auto,  assolto in Appello 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sentenza ribaltata in Appello per un 21enne di Ghilarza. In primo grado era stato condannato a un anno e quattro mesi per detenzione e spaccio di stupefacenti, ieri Emanuele Mascia è stato assolto in Appello. Pena confermata invece per l’amico, Chafaoui Abiderrazak, 22 anni di Norbello.

I due erano stati arrestati, nel febbraio di tre anni fa, dai carabinieri di Sedilo. A bordo di una Peugeot 206, percorrevano la strada Provinciale 23 che collega Sedilo con Abbasanta quando erano stati fermati a un posto di controllo dai militari. Verifiche di rito, poi durante la perquisizione, i carabinieri avevano trovato due buste con 600 grammi di marijuana nascoste nella ruota di scorta. A quel punto era scattato l’arresto, poi Chafaoui Abiderrazak e Emanuele Mascia erano stati mandati ai domiciliari mentre l’amico minorenne che era con loro era stato accompagnato nel centro di accoglienza di Quartucciu.Il giudice del Tribunale di Oristano Marco Mascia aveva condannato entrambi i ragazzi a un anno e 4 mesi. I difensori di Emanuele Mascia, gli avvocati Luciano Rubattu e Stefano Piredda, avevano impugnato la sentenza e ieri i giudici della Corte d’Appello hanno accolto le loro istanze assolvendo Mascia. Per il giovane di Norbello, difeso da Silvana Citroni, è stata confermata la pena. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia