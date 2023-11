Droga, i primi indagati fanno scena muta davanti alla giudice 

Nel primo giorno di interrogatori pressoché tutti gli arrestati dell’inchiesta “Family and Friends” si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Solo due degli indagati dalla Direzione distrettuale antimafia e dei carabinieri hanno rilasciato brevissime dichiarazioni spontanee, ma per il resto hanno scelto di fare scena muta davanti alla giudice Ermengarda Ferrarese che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare per 40 persone.La Procura ipotizza un grosso traffico internazionale di droga con cocaina e hascisc che veniva fatta arrivare in Sardegna dalla penisola e dalla Spagna.

Lunedì erano scattati gli arresti e le perquisizioni nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Genova, Forlì Cesena, Ravenna, Firenze, Pescara e Teramo da parte dei militari della Compagnia di Quartu che hanno indagato per 4 anni sotto il coordinamento del pm Danilo Tronci. Per 22 persone si sono aperte le porte del carcere (una però è già stata liberata perché si è scoperto che era già stata processata e condannata per gli stess fatti), altri 18 sono finiti agli arresti domiciliari. Complessivamente la Direzione antimafia ha indagato 72 persone. I presunti capibanda sarebbero Paolo Gaviano, Giovanni Portas e Gabriele Grabesu.

