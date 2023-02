Droga, i carabinieri fanno Piazza pulita 

Maxi blitz antidroga dell’Arma ieri, a cavallo tra la notte e l’alba a Sassari, nel quartiere popolare di Santa Maria di Pisa, invaso da camionette, blindati e un elicottero dei Cacciatori di Sardegna a illuminare via Leoncavallo, teatro dell’incursione dei militari. L’operazione è stata voluta dalla procura e dalla pm Maria Paola Asara, che ha ottenuto dal gip sette ordinanze di custodia cautelare in carcere, quattro misure domiciliari e tre obblighi di dimora nel capoluogo turritano. A carico di 14 sassaresi, pluripregiudicati, di cui tre percettori del reddito di cittadinanza, ognuno indagato in concorso per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti lungo un periodo circoscritto a quattro mesi, da aprile a luglio 2022.

I nomi

A finire in cella sono stati Costantino Oggianu, Immacolata Delogu, Samuele Cau, Roberto Salis, Roberto Giannichedda, Simone Cicu e Salvatore Piras. Agli arresti domiciliari invece Graziano Achenza, Salvatore Giannichedda, Antonio Salaris, Nicola Chessa. L’obbligo di dimora infin eè stato imposto a Michele Delogu, Antonella Fadda, Antonio Spanu.

Sono loro i protagonisti di “Piazza Pulita II”, nome dato all’operazione, compiuta dai carabinieri della Compagnia di Sassari, e dal suo braccio del Nucleo operativo e radiomobile.

I reati

I militari hanno appurato un massiccio smercio di eroina, cocaina e metadone, i cui introiti mensili arrivavano a 60mila euro. Ricavati dal bisogno di alcaloidi e oppioidi di una vasta platea di consumatori, cittadini e dell’hinterland, smistati da un’organizzata ragnatela di vedette verso un condominio di proprietà di una coppia. Sancta sanctorum dei narcotici, secondo gli esiti investigativi, a cui si arrivava sull’onda di comunicazioni trasmesse con l’ausilio di apparecchi elettronici di ultima generazione manovrati da diverse persone con precedenti giudiziari. Affari redditizi quindi, e costanti, tradotti in una cifra di tutto rispetto: oltre cento infatti i passaggi giornalieri di droga assodati dalle forze dell’ordine, in gran parte provenienti per l’appunto dall’appartamento dei coniugi.

La villa abusiva

La coppia si è vista sequestrare pure un ettaro di terreno e una villa edificata senza alcuna autorizzazione nell’agro sassarese, costruzione che si ipotizza essere frutto dell’attività di spaccio. Questo l’iceberg di un’azione iniziata alle 5 del mattino e protrattasi per ore, con 18 ulteriori perquisizioni tese a scovare stupefacenti e rendere più solido l’impianto probatorio. E che ha portato, tra l’altro, al ritrovamento di mezzo kg di marijuana, oltre a 10mila euro in contanti e una pistola scacciacani modificata. L’intervento dei militari ha destato una forte impressione nei residenti, alcuni dei quali hanno addirittura pensato che i militari, visto lo spiegamento di forze, fossero in cerca del boss Marco Raduano, evaso dal carcere nuorese di Badu ’e Carros.

