Droga gettata negli scarichi per sfuggire al blitz 

Dosi di eroina e cocaina nascoste nella stampante o in nicchie ricavate nei muri. E poi la droga gettata negli scarichi dei servizi igienici o lanciata in piccoli contenitori dati alle fiamme, all’arrivo della Polizia. Ma per raggiungere gli obiettivi gli investigatori, all’alba di martedì nell’operazione “Alto impatto”, in alcuni casi hanno dovuto cercare di aggirare il sistema di vedette ed entrare in abitazioni protette con grosse catene e portoncini blindati. Alla fine di una lunga giornata di perquisizioni, una cinquantina, e di accertamenti con verifiche negli scarichi fognari e controlli in circoli privati e garage, il bilancio definitivo del blitz coordinato dalla Squadra Mobile, a Sant’Elia e Is Mirrionis, è stato di sei persone arrestate (quattro quelle finite in carcere), un etto di sostanze sequestrate insieme a 15mila euro e a diverso materiale per il confezionamento e la preparazione delle dosi.

Il sistema di protezione

Se a Sant’Elia il blitz ha portato all’arresto di una coppia (Manuel Ullu, 27 anni, e la compagna Marta Contene, 26 anni, incensurata, trovati in possesso di 20 grammi di marijuana e 8.500 euro, processati per direttissima ieri mattina, assistiti dall’avvocata Teresa Camoglio, e tornati in libertà, Ullu con l’obbligo di firma, in attesa della prossima udienza, il 15 dicembre), i risultati maggiori sono arrivati dall’incursione in via Seruci. Gli agenti della Mobile, coordinati sul posto da Veronica Madau, in collaborazione con i colleghi delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine, Scientifica e Unità cinofile (presenti anche quelle della Guardia di Finanza), hanno faticato a entrare nelle abitazioni di persone sospettate. In un caso è stato bloccato Alessandro Cappai, 24 anni: secondo le accuse, accompagnava i clienti dai due presunti complici, Paride Floris (37 anni) e Simonetta Loi (59), impegnati – come ricostruito dalla Polizia – a cedere dosi di eroina e cocaina. Sequestrate una grossa catena usata per bloccare la porta d’ingresso della casa, tutto il necessario per preparare le bustine di droga, e 3.500 euro in contanti. I tre (assistiti dagli avvocati Marco Fausto Piras, Riccardo Floris e Davide Manca) sono stati accompagnati in carcere su disposizione del pm Andrea Vacca. Domani ci sarà l’interrogatorio di garanzia.

I nascondigli

Sempre a Is Mirrionis, in via Seruci, gli investigatori hanno arrestato Marco Mura, 67 anni. Nel suo appartamento i poliziotti hanno trovato circa 200 dosi di eroina e cocaina (60 grammi in tutto) nascoste all’interno di una stampante. Sequestrati anche 2.000 euro. L’uomo (difeso dall’avvocato Floris) domani si presenterà davanti al giudice per l’udienza di convalida. Ma i controlli in spazi comuni di alcuni palazzi di Sant’Elia e Is Mirrionis hanno permesso agli agenti di recuperare altre 80 dosi sempre di cocaina ed eroina. Le bustine erano conservate in nicchie ricavate nei muri degli edifici o in altri spazi nascosti tra la vegetazione. Ora scatteranno anche gli accertamenti amministrativi su alcuni circoli privati e case comunali occupate probabilmente in modo abusivo.

