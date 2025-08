Droga, figlio e madre nei guai 

L’operazione non è stata casuale. Da giorni i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu e di Selargius seguivano i movimenti di alcuni giovani sospettati di spacciare droga a Selargius. Ieri è scattato il blitz che ha consentito di recuperare stupefacenti e soldi.

L’operazione

Sotto accusa è finito Alessandro Argiolas, 31 anni di Selargius. Gli inquirenti, dopo un lungo appostamento, lo avrebbero sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente, poi segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga. Nei guai anche la madre del presunto spacciatore: anche per lei è scattata l’accusa per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. I carabinieri l’hanno denunciata a piede libero. Presto potrebbe essere comunque interrogata dal magistrato. Il figlio dovrebbe invece comparire stamattina di fronte al Gip per l’udienza di convalida del fermo.L’operazione è scattata ieri, con i carabinieri che hanno agito a colpo sicuro appostandosi e sorprendendo, come specifica il comunicato dell’Arma, una dose di cocaina a una persona. Argiolas è stato subito bloccato e arrestato dopo essere stato perquisito. Proprio la perquisizione personale e quella domiciliare avrebbero permesso agli inquirenti di recuperare cocaina e marijuana, già suddivise in dosi, pronte per lo spaccio, oltre a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Denunciata la madre

All’interno dell’abitazione, i militari hanno inoltre sequestrato altra droga e denaro contante nella disponibilità della madre del giovane, una donna con precedenti, che è stata a sua volta denunciata in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Le indagini comunque vanno avanti per risalire alla provenienza della droga sequestrata e alla presunta complicità della madre. In merito viene mantenuto uno stretto riserbo. Altre persone sono state comunque interrogate ieri dagli investigatori da tempo impegnati a Selargius e in tutto l’hinterland per contrastare il traffico di stupefacenti.

