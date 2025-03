Droga ed escort ai ricchi: la figlia di Wanna Marchi e il suo ex ai domiciliari 

MILANO. Va a colpire un certo mondo della movida milanese, dove girano soldi, auto e orologi di lusso, cocaina ed escort (anche minorenni), l'inchiesta della Procura di Milano che ha portato ai domiciliari Stefania Nobile, figlia della regina delle televendite Wanna Marchi, il suo ex compagno Davide Lacerenza e una sorta di tuttofare, Davide Ariganello. Molti gli indagati, per autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, detenzione e spaccio di stupefacenti. Sequestrati un locale e 900mila euro.

Lo scenario era la Gintoneria di via Napo Torriani: qui le donne erano chiamate «cavalli» e si usava «pippare» e «strisciare le carte» di credito. E per i clienti speciali (ereditieri, imprenditori, giornalisti di gossip, influencer) c'era un privé con la moquette rosa e un soppalco per il sesso a pagamento. Nobile gestiva la Ginto Eventi srl, società di catering da lei intestata a Lacerenza, per giustificare un servizio illegale di delivery. Secondo un teste, le serate iniziavano alla Gintoneria, con droga, alcol e ragazze che adescavano clienti («il sindaco ricco», «la gente di Dubai»), per indurli a ordinare le bottiglie più costose, e poi proseguire nella dependance per pochi intimi. Tutto sotto l'occhio di telecamere a circuito chiuso in modo da poter postare sui social i video, a riprova che l'ex di Stefania Nobile non aveva misteri.

Una situazione che pure Wanna Marchi (non indagata) conosceva: dalle intercettazioni riportate nell’ordinanza del gip, da un lato aveva preso le distanze criticando lo stile di vita di Lacerenza e pronosticando guai con la giustizia; dall’altro plaudeva alle entrate che le consentivano di viaggiare in Albania, Usa e Turchia con la figlia, su auto Lamborghini. Anche Stefania Nobile aveva paura. Al telefono con Ariganelli diceva di aspettarsi l'arrivo delle forze dell'ordine da un momento all'altro, aggiungendo che gliel’aveva fatto capire un amico poliziotto. Nonostante ciò, la Nobile avrebbe condiviso gli affari dubbi dell'ex fidanzato.

