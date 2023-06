Droga e soldi nei vasi del giardino 

Trovato in possesso di droga e contanti un giovane è stato arrestato dai carabinieri durante una vasta operazione che ha interessato il territorio, centro urbano compreso, col controllo delle piazze e delle periferie. Agli arresti domiciliari è finito Mattia Pau, 32 anni, comparso ieri mattina in Tribunale a Cagliari dove ha patteggiato la pena chiedendo l’affidamento in prova: è stato scarcerato in attesa delle decisioni del giudice. L’operazione è scattata nella notte tra lunedì e martedì: il giovane è stato fermato da una pattuglia che rimasta insospettita dal suo atteggiamento ha perquisito l’abitacolo recuperando qualche dose di droga. Poi la perquisizione domiciliare. In totale otto involucri di cocaina per un peso di quasi cinque grammi, 19 grammi di marijuana, 49 grammi di hashish, denaro in contanti per un totale di 8.900 euro occultati in buste sottovuoto all’interno di vasi nel giardino retrostante la sua l’abitazione.

I controlli

Al blitz hanno partecipato diversi militari della stazione di Selargius coordinati dal maresciallo Daniel Lombardi. Soldi e droga sono stati sequestrai col giovane che è finito prima in caserma e poi su disposizione del magistrato , agli arresti domiciliari per il resto della notte.L’accusa? Detenzione di droga ai fini di spaccio. Le indagini sono andate avanti per risalire a eventuali complici dell’indagato e alla provenienza dello stupefacente sequestrato. Ieri mattina Mattia Pau è stato accompagnato dagli stessi carabinieri di Selargius dove l’indagato attraverso il suo legale ha patteggiato una pena di un anno e sei mesi. È stato comunque scarcerato chiedendo l’affidamento in prova.

Il territorio

Durante la stessa notte altre pattuglie di carabinieri della Compagnia di Quartu hanno tenuto sotto controllo l’abitato di Selargius e Quartucciu: diversi i posti di blocco, decine le persone fermate, individuate e controllato. Sono state tutte rilasciate. Alcune sono state sottoposto anche al test alcolico. Durante la stessa notte le pattuglie coordinate dal capitano Pietro Lucania, hanno effettuato mirati controlli anche sul litorale del Poetto dove sono stati controllati diversi giovani. tutti servizi che saranno rafforzati con l’arrivo dell’estate.

