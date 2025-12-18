Droga e soldi, la rete dei camionisti 

C’è anche una presunta rete di camionisti nella maxi indagine Polo Ovest, quasi un’indagine autonoma dentro il fascicolo della pm della Dda di Cagliari, Rossana Allieri. Ieri i personaggi chiave del gruppo degli autotrasportatori hanno fatto scena muta davanti al gip del Tribunale di Cagliari, i camionisti coinvolti nell’operazione dei carabinieri sono quasi tutti ai domiciliari.

I trasporti

A parte Nicola Pittalis (di Ottana, residente a Olbia, trasferito in carcere) la squadra degli autotrasportatori secondo gli investigatori non era al vertice delle due bande di presunti narcotrafficanti, ma aveva comunque un ruolo decisivo nelle operazioni di import export di cocaina e marijuana. Nell’ordinanza le valutazioni del gip su alcuni degli autotrasportatori sono nette: «Hanno coadiuvato i gruppi dal punto di vista logistico, occupandosi della rete di trasporto da e per la Sardegna. Con ciò confermando una spregiudicatezza e professionalità fuori dal comune,

utilizzando i camion a loro disposizione per attuare il trasporto col carico di droga e denaro, noncuranti dei controlli delle forze dell’ordine e accettandone il rischio». Il dato che colpisce, stando agli atti delle indagini dell’Arma di Olbia, è proprio la spregiudicatezza delle persone alle quali veniva affidato il trasporto della droga. Nonostante i colpi inferti all’organizzazione da Carabinieri e Guardia di Finanza il trasporto della droga non conosceva battute d’arresto.

Camion e corrieri

Oltre a Pittalis, vengono indicati come autotraportatori legati ai presunti narcotrafficanti, Gianmario Lostia, 46 anni, di Galtellì, Marco Di Meola, 55 anni, di Fondi (Latina), Andrea Mura, 65 anni, di Nuoro e Alexandro Masala, 36 anni di Cagliari. Alcuni, secondo la Dda, collaboravano stabilmente con il gruppo di Luciano Corraine, altri con quello di Martino Contu. Un discorso a parte merita Giovanni Portas (45 anni, di Quartu). L’uomo, difeso dall’avvocato Marco Lisu, stando all’ordinanza nell’agosto del 2021, mentre è in corso l’inchiesta Polo Ovest, viene arrestato dalla Squadra Mobile di Cagliari perché trovato con 20 chili di cocaina. Ma la rete dei camionisti, secondo la Dda, non si sfalda. Lostia, difeso dal penalista Francesco Lai, avrebbe mantenuto i rapporti con i presunti narcotrafficanti anche dopo l’arresto di Luciano Corraine. Oggi comparirà davanti al gip il sindaco di Esporlatu, Antonio Fadda, assistito dal penalista, Sergio Milia.

RIPRODUZIONE RISERVATA