Droga e sangue in casa di Fresi 

Nuove contestazioni in vista per Michele Fresi, dopo il sopralluogo dei Carabinieri nel suo appartamento. ll personale dell’Arma, ieri mattina, avrebbe trovato nella casa del giovane accusato di parricidio una serra per la produzione di marijuana e altre sostanze stupefacenti. L’attività disposta dai pm ha dato gli esiti attesi anche per quanto riguarda l’aggressione ai danni della fidanzata di Michele Fresi, l’episodio che ha aperto la notte di violenza culminata con l’uccisione del padre Giovanni. Nella casa son state trovate tracce di sangue che i militari del Ris avrebbero individuato nel settore dell’appartamento dove la vittima è stata picchiata. Altri tasselli si aggiungono al quadro che i Carabinieri stanno ricostruendo ora dopo ora. Grazie alle informazioni raccolte dal personale dell’Arma sarebbe stato identificato anche un giovane di nazionalità olandese che potrebbe avere consegnato a Fresi i “francobolli” di Lsd che il ragazzo ha utilizzato la sera del 26 dicembre, prima di uccidere il padre. Altre persone potrebbero entrare nell’indagine. In ogni caso il sopralluogo di ieri ha confermato che Fresi faceva uso di diverse sostanze, come benzodiazepine e cocaina.

Delitto premeditato?

Le indagini non escludono nessuna ipotesi. Gli investigatori stanno verificando il livello di consapevolezza di Fresi al momento dell’omicidio. Il giovane ha mostrato di essere lucido quando ha visto i Carabinieri che gli intimavano di fermarsi impugnando la pistola Taser. La Procura deve anche trovare la prova inconfutabile della responsabilità sul parricidio. Nessun commento da parte del difensore di Fresi, Pier Franco Tirotto.

