Droga e minori: «Deriva preoccupante» 

Non solo alcol. Nelle zone della movida cagliaritana le droghe circolano in maniera preoccupante. Cocaina e hascisc, in particolare. Ma anche sostanze sintetiche e farmaci usati in modo improprio e pericolosissimo per i loro effetti. E i consumatori troppo spesso sono giovanissimi. «Il fenomeno dello spaccio di droga e del consumo è emerso in modo preoccupante e merita la massima attenzione», ammette il prefetto Giuseppe Castaldo al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato ieri per esaminare quanto accaduto nelle ultime settimane in città, con particolare attenzione agli episodi di violenza e sangue avvenute nelle zone della movida. Attorno al tavolo il sindaco Massimo Zedda e la sua vice Maria Cristina Mancini, il dirigente della Polizia Locale, Gianbattista Marotto, il questore Rosanna Lavezzaro, e i comandanti provinciali dei Carabinieri, Luigi Grasso, e della Guardia di Finanza, Alfredo Falchetti. L’occasione per annunciare nuove misure per provare a contrastare violenze, reati e degrado, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e ai commercianti.

Le decisioni

Sul fronte della repressione dei reati, il prefetto evidenzia l’immediata risposta dello Stato: «Le forze di polizia, che ringrazio, hanno identificato subito i presunti responsabile dei reati. Senza dimenticare gli importanti, e ingenti, sequestri di sostanze stupefacenti fatti». Ma per garantire una maggior sicurezza durante il vertice è arrivata la decisione di adottare delle misure. «Verranno potenziati», sottolinea Castaldo, «i controlli interforze, con il coinvolgimento della Polizia Locale, nelle aree più sensibili sotto il coordinamento del questore. Zone rosse? Per ora non verranno tracciate: valuteremo più avanti, dopo aver fatto un analisi dei risultati ottenuti con queste misure. Inoltre verrà rinnovato il patto di sicurezza urbana: uno strumento che rafforza la collaborazione tra Prefettura, forze di polizia e Comune. Questo permetterà di rafforzare i sistemi di sorveglianza e mettere maggiori risorse in campo».

Azione culturale

Il prefetto aggiunge: «Questa situazione non si combatte solo con il contrasto e la repressione ma con un patto educativo tra istituzioni, comprese le famiglie e il mondo scuola. Se troppi ragazzini abusano di droghe e alcol serve un deciso cambio culturale». E riconquistando anche le piazze. «Ringrazio prefetto e forze dell’ordine», spiega il sindaco Zedda, «che hanno garantito il potenziamento dei controlli anche in vista della stagione estiva. Noi agiremo con una serie di iniziative culturali. Presidieremo piazze e spazi pubblici con proiezioni cinematografiche, animazioni sociali, presentazioni di libri, eventi sportivi. Queste zone non devono essere sguarnite ma vissute e animate, diventando presidi culturali e sociali».

RIPRODUZIONE RISERVATA