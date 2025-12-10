Droga e mafia, 50 arresti a Palermo Lo spaccio avveniva anche su Telegram 

Palermo. È stato assestato un duro colpo alla mafia della droga a Palermo dagli investigatori della squadra mobile, del commissariato Brancaccio e del Sisco, coordinati dalla Dda, che con 4 diverse inchieste hanno sgominato i clan della Noce e di Brancaccio eseguendo in un unico blitz misure cautelari nei confronti di 50 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. «Le strategie dell'organizzazione mafiosa continuano a essere accumulazione del capitale, governo del territorio e le misure cautelari che sono applicate testimoniano proprio che Cosa Nostra sia tutt’altro che sconfitta». Oltre alle tradizionali piazze fisiche dello spaccio, è stata anche «accertata una piazza virtuale su Telegram con foto delle sostanze disponibili, le quantità e le scontistiche da applicare»: sul profilo c’era la foto di Al Pacino, Tony Montana nel film Scarface.

