Droga e esplosivo in casa, 40enne arrestato 

Un blitz col recupero di oltre mezzo chilo di droga, cartucce ed esplosivo, e l’arresto di un 40enne, finito in carcere per detenzione e spaccio di droga, nonché detenzione di materiale esplosivo. L’operazione, condotta dai carabinieri della stazione di Sinnai, è scattata domenica sera, nell’ambito delle indagini sul mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area metropolitana di Cagliari.

La perquisizione

L’uomo, Andrea Melis, operaio, è stato fermato in una strada del paese da una pattuglia di militari per un normale controllo. L’atteggiamento, ha convinto i militari a perquisirlo. Addosso aveva 13 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio, una dose di marijuana e banconote di piccolo taglio, ritenute possibili provento dell’attività di spaccio.

Il laboratorio

Un recupero di droga che ha convinto i carabinieri ad allargare le indagini con una perquisizione nell’abitazione del Melis dove è stato scoperto un vero e proprio hub dello spaccio e stoccaggio della droga. Sotto sequestro oltre mezzo chilo di stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana, nonché tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi. Durante la stessa perquisizione gli uomini dell’Arma, coordinati dal capitano Gianmarco Daidone comandante della Compagnia di Quartu e dal maresciallo Diego Maffei, comandante della stazione di Sinnai, hanno recuperato anche alcune cartucce per fucile, detenute illegalmente, e un ordigno artigianale ad alto potenziale, contenente tra i 100 e i 200 grammi di polvere esplosiva. Tutto materiale ritenuto pericoloso tanto che si è reso necessario fare intervenire il personale specializzato dello squadrone eliportato “Cacciatori Sardegna”, con l’ordigno, una sorta di bomba carta, recuperato e messo in sicurezza.

Il raggio d’azione

Le indagini dei militari di Sinnai vanno avanti per risalire alla provenienza della droga e dell’esplosivo e agli eventuali complici dell’indagato. Nelle ultime ore sarebbero state interrogate altre persone, ed effettuate altre perquisizioni da parte dei militari di Sinnai che operano in stretta collaborazione con i colleghi della Compagnia di Quartu. Totale il riserbo degli carabinieri di Sinnai che nella tarda mattinata di ieri hanno girato un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari.( red.prov. )

RIPRODUZIONE RISERVATA