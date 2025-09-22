Droga e dispersione, scatta l’allarme 

In città circola troppa droga: i consumatori sono sempre di più e sempre più giovani. Preoccupano le sostanze sintetiche, richieste soprattutto dai ragazzini: facilmente reperibili sul Web, sono in vendita a prezzi bassi e accessibili, purtroppo, a molti. Ci sono poi i casi di violenza sulle donne, con i tanti codici rossi attivati.

E c’è il dato sulla dispersione scolastica: 22 studenti su 100, nell’area metropolitana di Cagliari, lasciano la scuola e non lavorano. Sono queste le emergenze denunciate ieri durante l’incontro in prefettura dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città con il sindaco Massimo Zedda, il prefetto Giuseppe Castaldo, il questore Rosanna Lavezzaro, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, e l’amministratore unico dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, Matteo Sestu. Un punto – dati alla mano – sui problemi di Cagliari e della città metropolitana, per poi effettuare un sopralluogo in piazza del Carmine, in alcuni quartieri come Sant’Elia, San Michele e a Santa Teresa di Pirri, in vista di una relazione parlamentare che comprenderà le visite svolte – altre sono in programma – nei vari capoluoghi di regione e provincia.

Le preoccupazioni

Il confronto tra i deputati e i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine è stato lungo. Sono stati illustrati i numeri di quanto fatto negli ultimi anni (le identificazioni, come azione preventiva, sono raddoppiate), le problematiche del territorio ma anche quanto si sta facendo, con progetti e interventi, per ridurre le distanze con le periferie. «Cagliari», ha sottolineato il presidente della commissione, Alessandro Battilocchio (Forza Italia), «ha una situazione simile alle altre città capoluogo. Anzi, rispetto a quelle molto più grandi, i problemi sono minori. Ma c’è una scarsa percezione di sicurezza e su questo bisogna lavorare».

Tra le emergenze ribadite nell’audizione, c’è quella dello spaccio di droga: «I consumi sono in forte aumento e si abbassa l’età di chi compra sostanze stupefacenti, in particolare quelle sintetiche», ha ammesso Battilocchio. Esiste dunque un problema “giovanile” che non può essere affrontato solo dal punto di vista repressivo. Serve un’azione corale: «Anche perché», ha proseguito il deputato di Forza Italia, «ci è stato segnalato il dato sulla dispersione scolastica, troppo elevata in città e che aumenta in quartieri come Sant’Elia, San Michele e Is Mirrionis». Numerosi anche i casi dei “codici rossi” attivati nel territorio per episodi di violenza sulle donne.

I progetti

I componenti della commissione hanno accolto con favore le varie iniziative in corso per il rilancio delle periferie. «Ci sono progetti per il recupero e la riqualificazione delle zone degradate», ha commentato Andrea De Maria, del Pd, «avviati grazie a fondi europei, nazionali e regionali. E da Area abbiamo colto un indirizzo innovativo nella gestione dell’edilizia popolare». Interessanti «i piani per l’inclusione e l’integrazione», ha evidenziato Antonino Iaria (M5S) anche se bisogna fare molto di più a livello nazionale «sul contrasto alla povertà». Quanto raccolto, insieme alle indicazioni arrivate dai sopralluoghi di ieri e da quelli che ci potranno essere nelle visite di oggi, finirà in una relazione parlamentare. «Ma», hanno ricordato i deputati, «nei colloqui istituzionali c’è già stato un confronto su eventuali azioni da avviare per contrastare fenomeni di degrado periferico o forme di microcriminalità».

