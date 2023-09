Droga e corruzione, terremoto nell’Isola 

Traffico di droga, corruzioni e intimidazioni, favori a livello istituzionale con avanzamenti di carriera e trasferimenti, fino addirittura agli aiuti per garantire la latitanza di Graziano Mesina. Quella finita al centro dell’indagine “Monte Nuovo”, che ha portato in carcere 13 persone e agli arresti domiciliari altre 18, era un’organizzazione in grado di legare banditi e medici, sequestratori e politici, produttori di marijuana e colletti bianchi. Due mondi apparentemente distanti e invece molto vicini secondo i carabinieri del Ros, il reparto operativo speciale che insieme ai Cacciatori di Sardegna ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Cagliari su richiesta della Procura distrettuale Antimafia.

I nomi

Tra le persone finite in cella ieri mattina, in un’alba fatta di sequestri e perquisizioni, ci sono l’ex assessora regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia e il direttore del reparto di Terapia del dolore dell’ospedale Binaghi Tomaso Cocco. Sarebbero loro – con ruoli e coinvolgimenti diversi – i due raccordi del pianeta politico e istituzionale sardo con quello della criminalità organizzata. Su questo fronte i riferimenti erano Nicolò Cossu, detto Cioccolato, coinvolto in vari sequestri di persona, e Tonino Crissantu, parente di Mesina.

Una «organizzazione liquida» l’hanno definita gli investigatori per riassumere la trasversalità di composizione e interessi. Il gruppo di indagati - a cui vengono contestati diversi reati, dall’associazione mafiosa all’associazione segreta passando per il traffico di stupefacenti – aveva una alta capacità di «condizionare e intimidire», come ha spiegato il comandante del Ros Pasquale Angelosanto, derivata dai legami con l’Anonima sequestri e dalla possibilità di spendere il nome di Graziano Mesina, aiutato durante il periodo di latitanza. In carcere sono finiti anche Alessandro Arca, Vincenzo Deidda, Mario Antonio Floris, Battista Mele, Giovanni Mercurio, Antonio Giuseppe Mesina, Desiderio Mulas, Paolo Murgia e Alessandro Rocca. Altre diciotto persone ai domiciliari: Vito Maurizio Cossu, Andrea Daga, Alessia Deidda, Alice Deidda, Antonio Fadda, Giuseppe Paolo Frongia, Anna Gioi, Raffaele Gioi, Salvatore Gioi, Marco Lai, Tomas Littarru, Antonio Marteddu, Riccardo Mercuriu, Serafino Monni, Marco Muntoni, Antonio Michele Pinna, Paolo Sale, Marco Zanardi. Tra gli indagati c’è pure Massimo Temussi, ex commissario dell’Ats ora al vertice dell’agenzia nazionale Anpal servizi.

Le attività

Una parte della banda era impegnata nel traffico di droga. Importazione di cocaina dalla Penisola e esportazione di marijuana coltivata in Sardegna verso Piemonte e Lombardia. «Non è un mistero che l’Isola sia diventata una delle maggiori produttrici di cannabis», ha ricordato il vicecomandante del Ros Gianluca Valerio nel corso della conferenza stampa convocata dopo il maxi blitz di ieri. Ma le attività del gruppo andavano oltre gli stupefacenti. «Le indagini hanno evidenziato un ambiente misto, in cui ci si poteva incontrare a vari livelli per decidere strategie e favori in cambio di violenze e intimidazioni, anche ai più alti livelli istituzionali», ha aggiunto Giorgio Mazzoli, comandante del reparto Ros di Cagliari. È in questo contesto che avrebbe avuto un ruolo l’ex assessora Gabriella Murgia. I carabinieri hanno perquisito gli uffici dove lavorava. E pure il reparto di Terapia del dolore diretto da Tomaso Cocco: gli investigatori hanno accertato che alcuni degli incontri del gruppo sono stati ospitati proprio nei locali dell’ospedale Binaghi, tra l’altro durante il lungo periodo di restrizioni legate al Covid.

I ruoli

Murgia, secondo gli investigatori, ha avuto un ruolo «partecipe nelle associazioni a delinquere», sia di tipo mafioso che di carattere segreto, ed era «pienamente consapevole della capacità intimidatoria del gruppo di cui faceva parte» e avrebbe anche compiuto «una serie di atti contrari alla pubblica amministrazione», con interessamenti e favori legati alla propria carica istituzionale.

Cocco invece «è stato il primo tramite tra il gruppo criminale e il mondo delle istituzioni, sia amministrative che delle professioni, pienamente consapevole» delle sue azioni «perché affascinato dalla balentìa barbaricina», hanno sottolineato i vertici del Ros. Era lui che teneva i rapporti tra i due mondi e proprio dopo che i carabinieri hanno iniziato a seguirne i movimenti sono poi riusciti a individuare il vivandiere di Graziano Mesina, catturato a dicembre del 2021. Sotto la lente dei carabinieri sono finiti anche certificati e visite mediche che il primario avrebbe garantito ad alcuni componenti del gruppo.

