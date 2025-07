Droga e coltellate, minorenne arrestato 

Sono andati ad arrestarlo su ordine del magistrato che lo accusa di aver accoltellato un giovane in un bar nei primi giorni di luglio, ma quando sono entrati a casa sua per notificargli l’ordinanza di custodia cautelare, i poliziotti hanno trovato droga nell’appartamento. E così un ragazzo di 17 anni è finito in una comunità per minori per due reati, non più soltanto per il fatto di sangue. Ad arrestarlo sono stati gli agenti della Squadra mobile della Questura, che hanno dovuto aggiungere un’accusa a quella per la quale il gip del Tribunale per i minorenni aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare. Nell’abitazione in cui il ragazzino vive con la propria famiglia, nel quartiere di San Michele, i poliziotti guidati dal dirigente della Squadra mobile, Davide Carboni, hanno sequestrato 27 grammi di cocaina e un grammo di chetamina.

Il blitz

Quando gli agenti sono entrati nell’alloggio a San Michele, secondo quanto hanno scritto nell’informativa inviata alla magistratura, il diciassettenne avrebbe tentato di liberarsi della droga gettandola fuori dalla finestra, ma è stato bloccato dagli agenti della Squadra mobile con l’accusa di detenzione di droga a fine di spaccio. Un’informativa è stata subito inviata dalla Questura alla Procura del Tribunale per i minorenni. La droga è stata ovviamente sequestrata dagli investigatori.

Il ferimento

In realtà, la visita non richiesta della Squadra mobile a casa del diciassettenne aveva tutt’altro motivo. Il gip del Tribunale minorile aveva disposto il suo arresto per una vicenda che risale al 6 luglio scorso: il ferimento con due coltellate di un ragazzo appena maggiorenne, incensurato, che in un primo momento aveva fornito indicazioni assai imprecise agli investigatori. I due si erano già incrociati, durante la notte, in un locale pubblico della città. Non è ben chiaro se già si conoscessero, ma è comunque accertato che avrebbero avuto un diverbio. Poi ciascuno dei due se n’era andato per la propria strada.

L’aggressione

Il minorenne e il diciottenne si erano però ritrovato verso le sei e mezza del mattino in un bar nel quartiere di San Michele, per fare colazione. Lì a quanto pare la discussione sarebbe ripresa. A quel punto il diciassettenne - secondo la Questura - sarebbe uscito dal bar, avrebbe prelevato un coltello dall’auto con cui era giunto assieme ad amici e sarebbe rientrato nel locale. Lì, con la lama, avrebbe trafitto il rivale per due volte: al torace e a un avambraccio. Il diciottenne era stato giudicato guaribile i 40 giorni di cure e la Squadra mobile accusava il minore di tentato omicidio, ma la Procura ha derubricato la contestazioni in lesioni personali gravi.