Droga e bracconaggio, operaio ai domiciliari 

Agli arresti domiciliari ma con il braccialetto elettronico. È la misura cautelare adottata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, Marco Mascia, nei confronti di Gabriele Picci operaio 23 anni di Villa San Pietro, accusato di porto e detenzione di armi clandestine, detenzione e spaccio di cocaina ed esercizio venatorio con mezzi non consentiti (armi clandestine, lacci e trappole per uccellagione).

Le indagini sono partite con arresto in flagranza di reato di Fabrizio Giacalone di Sarroch il 12 maggio 2024 in una operazione del nucleo investigativo e della stazione forestale di Pula. E lo sviluppo dell’attività investigativa dei ranger ha portato il 15 maggio scorso a una maxi operazione con diverse perquisizioni a Sarroch, Pula e Villa San Pietro. In una di queste perquisizioni il Corpo Forestale ha arrestato Thomas Meloni di Sarroch per detenzione di mezzo chilo di cocaina. E il proseguo degli accertamenti ha portato all’arresto di Gabriele Picci firmato ieri dal Gip su richiesta del sostituto procuratore Daniele Caria.

Nell'ambito della stessa attività investigativa affidata dalla Procura ai ranger sono indagati a piede libero anche Fracesca Picci di Villa San Pietro (sorella di Gabriele), Antonio Meloni di Sarroch (il padre di Thomas), Michele Cabras di Pula e Stefano e Chiuchiolo.

I reati contestati sono diversi: dalla detenzione e spaccio di cocaina (Gabriele e Francesca Picci, Thomas Puddu e Michele Cabras), detenzione e porto di arma clandestina (Gabriele Picci, Thomas Puddu, Antonio Puddu e Stefano Chiuchiolo). (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA