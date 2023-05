Droga e armi, scattano quattro arresti 

Oltre quattro chili di droga sequestrati, armi clandestine e quattro arresti. Sono i risultati di diverse operazioni messe in campo dalla squadra mobile della Questura di Oristano nelle ultime settimane nell’ambito di servizi di controllo e prevenzione su tutto il territorio provinciale. Attività che proseguono costantemente e che saranno intensificate in vista della stagione estiva.

Droga

Gli investigatori della quarta sezione della Mobile, coordinati dal vice questore Samuele Cabizzosu, erano impegnati in attività di controllo a Ollastra quando hanno arrestato in flagranza Fabio Mira, 28 anni. Perquisito era stato trovato in possesso di marijuana, poi durante i controlli nell’abitazione i poliziotti hanno trovato oltre tre chili e mezzo di cannabis, oltre al materiale abitualmente utilizzato per confezionare le dosi. Dopo l'udienza di convalida, il giudice ha stabilito l’obbligo di dimora nel paese di residenza, con permanenza nella sua abitazione negli orari serali e notturni. In un altro blitz gli uomini della seconda sezione della squadra mobile hanno arrestato un 55enne, originario di un paese del Mandrolisai, trovato in possesso di circa mezzo chilo di marijuana. Durante le indagini è emerso che l’uomo da diverso tempo, maltrattava la moglie e i figli e così, su richiesta della procura, il Gip del Tribunale di Oristano ha disposto l’allontanamento da casa con divieto di avvicinamento alla moglie. Infine Daniele Matta, 43 anni originario di Cabras, è stato arrestato dai poliziotti che lo avevano sorpreso alla Fiera di San Marco mentre in realtà sarebbe dovuto restare nel Comune di Oristano (secondo quanto stabilito dal Tribunale che aveva disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora sempre per reati legati allo spaccio di droga). Il giudice ha quindi inasprito la misura cautelare disponendo gli arresti domiciliari.

Armi

Arresti anche per un ventenne di Siamanna che aveva a casa due pistole clandestine. Gli uomini della quarta sezione della Mobile nei giorni scorsi hanno perquisito Andrea Vincenzo Manca e durante i controlli a casa, in camera da letto hanno trovato le armi: dentro due scarponi erano state nascoste due pistole perfettamente funzionanti (una con matricola abrasa) e cinquanta proiettili. Il ventenne non ha voluto dare spiegazioni sulla provenienza di quelle armi, detenute illegalmente e così è stato arrestato.