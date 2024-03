Droga e armi giocattolo in una casa abbandonata 

Dieci chili di marijuana sono stati trovati in una casa abbandonata nel centro di Orgosolo. Il recupero è avvenuto dalla polizia nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal questore di Nuoro Alfonso Polverino, nella giurisdizione del commissariato di Orgosolo.

Gli uomini del settore Anticrimine, insieme al personale della sezione Volanti, hanno rinvenuto e sequestrato i dieci chili di marijuana all’interno di una casa abbandonata al centro del paese.

Lo stupefacente era conservato dentro sacchi di nylon e carta e nascosto in un vano sottoscala dell’abitazione in completo stato di abbandono e priva di infissi. Nel corso della stessa operazione, all’interno di una stanza dell’abitazione, sono state rinvenute anche armi giocattolo prive del tappo rosso. Secondo la polizia potrebbero essere state utilizzate per commettere atti delittuosi. Le indagini cercano di far luce sulla vicenda. Sono stati perciò avviati gli accertamenti necessari alla ricerca di elementi utili a risalire all’identità dei responsabili.

L’attività del commissariato continua incessante in tutto il territorio di competenza per garantire la sicurezza pubblica.

