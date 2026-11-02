SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Seuna
03 novembre 2026 alle 00:21

Droga e armi, controlli sui ragazzi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Operazione alto impatto anche a Nuoro nel week end con controlli alla stazione degli autobus, in piazza Vittorio Emanuele e nel rione Seuna, dove sono stati identificati 161 persone, di cui sei stranieri e sei minori, 4 riaffidati ai propri genitori dopo i controlli.

In campo nei luoghi della movida giovanile gli uomini della Squadra mobile e delle Volanti, con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine Sardegna di Abbasanta, hanno fatto emergere come anche il capoluogo barbaricino sia interessato a fenomeni delittuosi che riguardano i giovani, in particolare per i reati come spaccio e il porto di coltelli. Nel corso dell’operazione identificate 161 persone, sei stranieri, sei minori di cui quattro riaffidati ai genitori dopo i controlli. Numerose le perquisizioni effettuate, 3 domiciliari, hanno permesso di sequestrare droga e armi: un grammo di cocaina, 280 chili di cannabinoidi con 10350 piante di marijuana, 262 grammi di hashish e una pasticca di ecstasy e 10 coltelli. Una persona è stata arrestata, due sono state denunciate per porto di armi, altre due per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un ragazzo è stato segnalato alla Procura dei minori per detenzione di stupefacenti. Sequestrati 4800 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

La ministra Bernini promuove l’ET

Tappa importante nel percorso per la realizzazione dell’Einstein Telescope 
Mariangela Dui
Trasporti

Continuità, Aeroitalia vola via dalla Sardegna

L’annuncio dell’Ad Intrieri: «Non ci sono le condizioni per proseguire, lasciamo entro gennaio» 
Alessandra Carta
IL Focus

I sindacati: è emergenza, siamo pronti a collaborare

Caro-trasporti, la preoccupazione delle confederazioni: «Le maggiori spese delle aziende ricadono sulle famiglie» 
Alessandra Carta
Regione

Commissioni, trattative fino all’ultimo

Alle 10.30 il rinnovo dei parlamentini, dalle 8 vertice di maggioranza in extremis 
Roberto Murgia
L’intervista

«La Sardegna merita una squadra in Serie A»

De Giorgi, ct della Nazionale, indica la strada per la crescita del volley: «Orro è un valore aggiunto» 
Lorenzo Piras
bilancio

Pensioni, sì di Forza Italia a mini-ritocchi

Manovra alla Camera fra le contestazioni delle Regioni. Rebus coperture 