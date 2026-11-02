Droga e armi, controlli sui ragazzi 

Operazione alto impatto anche a Nuoro nel week end con controlli alla stazione degli autobus, in piazza Vittorio Emanuele e nel rione Seuna, dove sono stati identificati 161 persone, di cui sei stranieri e sei minori, 4 riaffidati ai propri genitori dopo i controlli.

In campo nei luoghi della movida giovanile gli uomini della Squadra mobile e delle Volanti, con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine Sardegna di Abbasanta, hanno fatto emergere come anche il capoluogo barbaricino sia interessato a fenomeni delittuosi che riguardano i giovani, in particolare per i reati come spaccio e il porto di coltelli. Nel corso dell’operazione identificate 161 persone, sei stranieri, sei minori di cui quattro riaffidati ai genitori dopo i controlli. Numerose le perquisizioni effettuate, 3 domiciliari, hanno permesso di sequestrare droga e armi: un grammo di cocaina, 280 chili di cannabinoidi con 10350 piante di marijuana, 262 grammi di hashish e una pasticca di ecstasy e 10 coltelli. Una persona è stata arrestata, due sono state denunciate per porto di armi, altre due per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un ragazzo è stato segnalato alla Procura dei minori per detenzione di stupefacenti. Sequestrati 4800 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

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