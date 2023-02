Droga e alcol, studenti sempre più a rischio 

La seconda fase del progetto è stata presentata nella sala polifunzionale di piazza Maria Vergine agli studenti e ai rappresentanti scolastici. Per l’occasione i ragazzi hanno partecipato a un gioco sulle sensazioni che si provano guidando in stato alterato e provato il test dell'etilometro. «Si punterà molto sul coinvolgimento attivo dei giovani nella fascia d'età considerata più a rischio di insorgenza di una dipendenza, passando attraverso le scuole», evidenzia l’assessora alle Politiche sociali Claudia Lerz. «I nostri ragazzi passano molto tempo a scuola, luogo di condivisione e socializzazione ed è importante informarli e portare testimonianze perché possano crescere consapevoli che certi comportamenti sono rischiosi», dice l’assessora all’Istruzione Fabiana Boscu.

L’iniziativa, finanziata dal Ministero dell'Interno, si divide in due fasi: quella di controllo da parte delle forze di polizia e quella didattica che dal primo marzo coinvolgerà direttamente gli studenti con attività laboratoriali e di informazione. Sono coinvolte le scuole superiori Ipsar “Gramsci” di via Decio Mure, “Besta Martini e Scano” di via Cesare Cabras e la scuola media “La Marmora” di via Argentina e via Monte Linas. Il progetto è iniziato i primi di novembre con attività di controllo e monitoraggio svolte dalla polizia locale fuori dagli istituti scolastici, grazie anche a strumenti quali il drug test e il potenziamento della videosorveglianza. «La prima fase del progetto è stata finora positiva», dichiara il comandante della Polizia locale, Massimiliano Zurru. «Ha rappresentato un efficace deterrente di contrasto allo spaccio. In alcuni casi sono emersi dei comportamenti sospetti da parte di soggetti che non frequentano le scuole oggetto di osservazione. I sospetti sono stati avvistati in prossimità di due istituti superiori».

Spaccio di droga all’esterno delle scuole e studenti a rischio. Ma oltre all’emergenza sostanze stupefacenti c’è anche il problema dell’alcol. Per cercare di contrastare queste piaghe, sono scesi in campo, con il progetto “Scuole sicure”, gli assessorati alle Politiche sociali e all’Istruzione, la Polizia locale e le Polisportive giovanili salesiane della Sardegna: sono iniziate delle attività di controllo e una campagna di sensibilizzazione verso gli studenti sui rischi dell’uso di stupefacenti e dell’abuso di alcool.

Movimenti sospetti

L’incontro

La prevenzione

Ora dunque, si entra nel vivo all’interno delle scuole. «I sistemi di videosorveglianza sono un deterrente per chi spaccia, ma a ciò va aggiunta un’opera di sensibilizzazione dei giovani e giovanissimi con delle giornate informative», sostiene il sindaco Tomaso Locci. «Abbiamo ottenuto un finanziamento ministeriale di circa 20mila euro. Dal primo marzo la Polizia locale, le assessore Boscu e Lerz con varie associazioni di Monserrato faranno rete coinvolgendo gli istituti scolastici pubblici e paritari con laboratori e discussioni per poi finire con gli elaborati di tutte le scuole per verificare se gli studenti hanno appreso bene la tematica». Determinante l’impegno della Pgs Sardegna. «Verranno coinvolte prima le singole classi e le loro famiglie e poi l’intero istituto», spiega il presidente regionale Andrea Nazzaro. «Sono previsti momenti formativi su come riconoscere le situazioni di emergenza e l’insegnamento delle manovre di primo soccorso. Gli studenti avranno un ruolo attivo in tutte le fasi».

