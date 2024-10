Droga e alcol: denuciati sei automobilisti 

Quattro persone denunciate per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, due perché ubriachi. È il bilancio del servizio svolto dai carabinieri nella notte tra sabato e ieri nel Cagliaritano, concentrando i posti di blocco nelle zone maggiormente frequentate dai giovani come azione preventiva. E oltre alle pattuglie di diverse stazioni e del nucleo radiomobile, è stato utilizzato il laboratorio mobile, arrivato da Roma, attrezzato per l’analisi immediata, e sul posto, della saliva dei conducenti di auto per verificare in pochi istanti l'eventuale assunzione di droghe.

I numeri

Anche in città dunque è stato applicato il piano nazionale di sicurezza stradale con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di incidenti causati dall'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti durante la guida. E per la prima volta, durante i controlli effettuati dai carabinieri durante il servizio predisposto dal comando provinciale, è stato utilizzato un laboratorio mobile della società "Forensic Lab Services” di Roma, in grado di dare risultati immediati sul test della saliva degli automobilisti fermati. Alla fine sono stati trovati positivi alle sostanze stupefacenti quattro persone, denunciate a piede libero, così come altre due sono accusate di guida in stato d’ebbrezza. Sequestrate quattro auto mentre due persone sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di piccole quantità di eroina (in un caso) e cocaina (in un altro).

La prevenzione

Nei posti di blocco e di controllo presenti in diverse zone della città hanno lavorato i carabinieri delle stazioni di Assemini, Pirri, Villanova, Sant’Avendrace, Stampace e San Bartolomeo, in collaborazione con i militari del nucleo radiomobile. Il tutto sotto il coordinamento della compagnia di Cagliari, al comando di Simone Anelli. Le persone controllate sono state 93, 56 le vetture fermate per una verifica. E grazie al laboratorio mobile, è stato possibile accertare la positività alle sostanze stupefacenti di quattro conducenti. Il servizio verrà riproposto anche nelle prossime settimane concentrando le forze nelle zone dove ci sono locali notturni e altri punti di ritrovo per giovani. La presenza di posti di blocco e pattuglie dei carabinieri hanno principalmente uno scopo preventivo: portare le persone che hanno fatto uso di sostanze o alcol a non mettersi alla guida, sfruttando un passaggio da qualche amico o utilizzando i mezzi pubblici. (m. v.)

