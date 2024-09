Droga e 11mila euro in casa: un 31enne in manette 

Un blitz, scattato dopo aver raccolto alcune informazioni su una possibile attività di spaccio a Medau Su Cramu, ha permesso ai carabinieri del nucleo investigativo provinciale di sequestrare un chilo di marijuana, mezzo chilo di hascisc e 11mila euro. In manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito Benito Michele Secci, 31 anni.

Ieri mattina, nel processo per direttissima, assistito dall’avvocato Matteo Asaro, ha ottenuto i termini a difesa: il giudice lo ha rimesso in libertà con l’obbligo di firma in attesa della prossima udienza.

Gli investigatori sono entrati in azione martedì sera. Diverse “voci” indicavano una possibile attività di spaccio e anche chi ne faceva parte. I carabinieri hanno così bloccato Secci mentre era alla guida della sua auto. La perquisizione ha confermato i sospetti. Il grosso della droga era nell’abitazione del 31enne, un incensurato. Recuperati un chilo di marijuana, cinque etti di hascisc (suddivisi in cinque panetti) e più di 11mila euro. Sequestrati anche un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento della sostanza. Le indagini dei carabinieri vanno avanti per capire se l’uomo agisse da solo o avesse dei complici. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA