Droga, domiciliari in parrocchia 

Spunta un secondo indagato nell’inchiesta per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio sfociata qualche giorno fa nell’arresto di uno studente, Vittorio Pinos. Ora anche il padre risulta sotto inchiesta. Ieri pomeriggio, infatti, i carabinieri di Oristano hanno notificato un atto d’indagine a Silvano Pinos, 67 anni: gli è stato prelevato il telefonino per esaminare eventuali contatti rilevanti per l’indagine.

L’interrogatorio

Ieri, intanto, a Vittorio Pinos, diciottenne, la giudice per le indagini preliminari Federica Fulgheri ha concesso gli arresti domiciliari nella parrocchia di Arborea, accogliendo così la richiesta del difensore Antonello Casula. Lo studente ha risposto alle domande della giudice e avrebbe raccontato di aver saputo della piantagione solo recentemente e che si occupava della irrigazione del terreno. Sembra che la famiglia avesse problemi finanziari e, probabilmente, questa attività sarebbe servita a uscire dalle difficoltà economiche. Non è da escludere che altre persone siano coinvolte in questa coltivazione di canapa estesa per circa un ettaro: le oltre tremila piante sono state esaminate dai militari del Ris che hanno rilevato la natura stupefacente della sostanza. Secondo i carabinieri di Cagliari e Oristano (che hanno avviato l’inchiesta) si tratta di piante di dimensioni diverse. I militari hanno individuato in un capannone situato in un terreno vicino altri 80 chili di piante con infiorescenze di marijuana contenute in 7 sacchi.

La novità

Ieri, poi, gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dal procuratore Paolo De Falco, hanno consentito di acquisire ulteriori elementi e indagare il padre dello studente, Silvano Pinos (assistito dall’avvocato Fabio Costa). I militari hanno prelevato il suo cellulare, si attendono gli esiti che potrebbero coinvolgere ulteriori persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA