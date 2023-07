Droga dietro l’emergenza furti  

I giovanissimi rubano per comprare droga. I controlli quotidiani fuori da locali e discoteche rivelano il dramma: dietro l’emergenza microcriminalità (furti e piccoli reati) che le forze dell’ordine combattono ogni giorno si nasconde la dipendenza dalla droga. A Bari Sardo i carabinieri hanno denunciato un giovane sospettato di condotte violente, danneggiamenti, ingressi non consentiti nell’abitazione della nonna e della zia, entrambe vittime di minacce. A Tortolì due ventenni sono stati individuati e denunciati per aver rubato una consolle di gioco in un centro commerciale di Baccasara.

Il caso

Anche venerdì notte i militari in forze hanno sorvegliato l’area esterna alla discoteca di Arbatax, intercettando giovanissimi in possesso di droga. Sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. A preoccupare gli esperti è l’abbassarsi dell’età media in cui i ragazzi cominciano a fare uso. «Mediamente iniziano a 12 anni con sigarette e cannabinoidi, che creano sindrome amotivazionale. Poi nel giro di tre anni passano alla cocaina». Massimo Diana, psichiatra e psicoterapeuta di Cagliari, illustra un quadro allarmante. «Purtroppo abbiamo dei giovani che soddisfano la loro curiosità usando di tutto. Le droghe, sia da sole che associate ad altre, provocano grossi problemi».

Esistono campanelli d’allarme: «Un calo brusco nel rendimento scolastico - spiega Diana, in passato responsabile di vari Serd nell’Isola - è spesso dovuto a un uso di cannabinoidi, che sono spesso d’ingresso verso nuove sostanze come la cocaina».

Allarme cocaina

Da sempre considerata fra le sostanze stupefacenti più pericolose, la cocaina è una sostanza stimolante del sistema nervoso. Durante l’impiego cronico induce aggressività, malumore, perdita del controllo e disturbi psichici. Lo sanno bene gli inquirenti che ogni giorno hanno a che fare con comportamenti aggressivi di giovani e giovanissimi. «Può dare grossi problemi dal punto di vista organico che psichico – conclude Diana - Un buon 30 per cento degli infarti sotto i 40 anni è correlato all’uso di cocaina, che è cardiotossica».

