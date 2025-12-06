VaiOnline
Sassari.
07 dicembre 2025 alle 00:37

Droga dentro la casa del sequestro 

L’allarme: «In prigione nella città vecchia senza aver commesso reati» 

Dal sequestro di persona al possesso di droga. Si aggrava il quadro di quanto scoperto dai carabinieri, venerdì mattina in vicolo Bertolinis, nel blitz che ha portato all’arresto di un 32enne del Ghana e al salvataggio di una 22enne di Sassari, poi ricoverata con un trauma facciale. Secondo i primi riscontri, l’extracomunitario avrebbe sequestrato la giovane, rendendosi responsabile di torture e lesioni, che sarebbero state immortalate su uno smartphone. Violenze aggravate, oltre che dalla crudeltà, anche dall’aver approfittato di un contesto di coabitazione o, in ogni caso, di ospitalità verso la donna.

Nella casa al pianoterra, distante pochi metri da piazza Azuni, sarebbero state trovate delle sostanze stupefacenti, anche se non è chiaro in che quantità e di quale natura e che ruolo abbia la droga nella vicenda. Domani a Bancali, dove si trova il 32enne dal giorno dell’arresto, si terrà l’udienza di convalida in cui l’uomo potrebbe chiarire, nel caso parlasse, gli episodi di cui è accusato. La seduta si terrà davanti al giudice Gian Paolo Piana, al pm Angelo Beccu, titolare del fascicolo, e all’avvocato della difesa Massimiliano Tore.

Paura in centro

L’episodio ha destato scalpore sia per la sua gravità che per l’essere accaduto in una delle zone di maggior richiamo di Sassari, vicino ai tanti negozi dello shopping di qualità cittadino. Dove si è insinuato il tarlo del degrado che sta stendendo la sua ombra su buona parte del centro storico, ben oltre San Donato, oggetto di diverse retate antidroga. «In realtà - riferisce un residente - lo spaccio ha preso altre mete. Ora avviene a corso Trinità e in corso Vico». In quest’ultima strada da tempo si stanno abbellendo le staccionate che separano dal futuro centro intermodale con disegni elaborati da artisti e dai bambini della scuola proprio di San Donato.

Il contrasto è però stridente con l’altra parte del viale dove si accumulano le serrande abbassate e dove, con il buio, regna un clima di pericolo tra smercio di stupefacenti e risse. «Da tre anni chiudo la sera - afferma la titolare del Corso dei Sapori - Ho subito diverse rapine e ormai ho paura». Sventata invece quella accaduta tempo fa da “L’istanghigliu”, tabaccheria all’angolo di cui è proprietario Antonello Tilocca. «Ho denunciato- riferisce- mi sono esposto e non è successo nulla». L’anziana cliente chiosa: «Siamo in prigione a Sassari Vecchia senza aver commesso alcun reato». Metafora che, nel caso della 22enne, ha purtroppo assunto una drammatica realtà.

