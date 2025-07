Droga dello stupro, a Nuoro i primi kit per trovare le sostanze 

«La droga dello stupro è sempre più diffusa in tutto il territorio regionale. Seguiamo in media una ventina di donne all’anno vittime di questa problematica, ma il fenomeno è molto più ampio».

L’allarme è lanciato dalla coordinatrice del centro antiviolenza Onda Rosa di Nuoro, Luisanna Porcu, che ieri mattina, nei locali dell’assessorato regionale alla Sanità, ha presentato il progetto Check Your Drink. Per la prima volta in Italia, un centro antiviolenza distribuirà gratuitamente test rapidi in grado di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti nelle bevande, potenzialmente alterate da malintenzionati in un locale o una discoteca. Nel mondo anglosassone questi test sono ampiamente diffusi e riconosciuti dalla polizia come utili strumenti di contrasto alla violenza, mentre nel nostro Paese, fino a ieri, non è mai stato attivato un sistema di distribuzione capillare.

Primi in Italia

Sarà Nuoro, quindi, la città pioniera, grazie alla collaborazione tra la società di diagnostica Voden Medical, che ha realizzato e fornito gratuitamente i primi test, e Onda Rosa, nella cui sede sono già ritirabili i kit in completo anonimato. L'obiettivo per il prossimo futuro è ampliare il progetto Cyd a tutta l’Isola, attraverso collaborazioni con associazioni di categoria e settore pubblico. «Il kit è composto da otto strisce, con un packaging discreto in modo da non essere evidente, e consente in pochi secondi di capire se il drink che ci viene offerto contenga sostanze comunemente utilizzate per commettere violenze sessuali», spiega Marco Deambrosis, direttore commerciale di Voden Medical. «Si bagna la striscia con un dito o con la cannuccia, se il colore della zona reattiva vira verso l’arancione, il grigio o il blu vuol dire che sono presenti sostanze amminiche, principalmente ghb, scopolamina, ketamina, cocaina, tutto l’armamentario di chi ha cattive intenzioni».

Un passo fondamentale, secondo Luisanna Porcu, per restituire alle donne serenità nella propria vita sociale. «Lo stupro è una forma di violenza che ha la funzione di controllo, la paura di viverlo porta le donne a evitare determinate esperienze, e l’uso della droga dello stupro è una forma di sottomissione totale della donna», evidenzia la psicoterapeuta. «Oggi la prevenzione è un atto sovversivo, perché la violenza non viene realmente prevenuta in questo Paese: se i numeri continuano a essere costanti vuol dire che qualcosa non sta funzionando. Attraverso questo strumento vogliamo dare alle donne il potere di controllare se nel drink sia presente o meno la droga dello stupro. Come la violenza toglie potere, noi intendiamo ridare potere».

Lo acquista la Regione

Era atteso alla presentazione anche l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, trattenuto però da altri impegni istituzionali. In sua vece è intervenuta la consulente Rosa Canu, confermando il sostegno della Regione.«L’assessorato si farà carico di acquistare il dispositivo per dare la possibilità a tutte le donne di poterlo usare. È fondamentale, in un discorso di prevenzione, che l’assessorato si faccia promotore dell’iniziativa, attivando l’attività preventiva in tutti i centri antiviolenza. Questo è un problema che non esiste solo nelle grandi città ma anche nei piccoli centri, e la società ha dei retaggi che non consentono di parlare apertamente nei luoghi educativi di queste cose, che non dovrebbero essere un tabù». Per mettersi in contatto con il centro Onda Rosa e ricevere istruzioni su come ritirare e utilizzare il CYD, il numero da chiamare è lo 078438883.

