Droga davanti a scuola, quattro nei guai 

La base dello spaccio era Ollastra. Ma dal piccolo centro la droga arrivava anche nelle piazze di Oristano e del Terralbese. E in un anno e mezzo, è circolata tanta marijuana, anche davanti alle scuole e nei luoghi maggiormente frequentati dai più giovani. Un giro che la Polizia di Stato è riuscita a smascherare dopo una complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura. Chiusa l’inchiesta, nei giorni scorsi l’avviso di conclusione è stato notificato a Giovanni Bratzu, 27 anni di Ollastra; Alessandro Loru, (27) di Terralba; Fabio Mura (30) di Ollastra e Samuele Muroni, (21) di Oristano.

L’indagine

L’attività degli uomini della Mobile, coordinati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, è andata avanti per mesi. E attraverso servizi di osservazione, pedinamento e controllo gli agenti sono riusciti a ricostruire un’intensa compravendita di sostanze stupefacenti. Il quartier generale era Ollastra, da qui poi la droga veniva smistata nelle varie piazze dei paesi vicini. Dai controlli degli investigatori è emerso che gli indagati erano molto attenti nella loro attività: comunicavano attraverso varie piattaforme di messaggistica istantanea per cercare di non essere intercettati. Nonostante tutti gli accorgimenti, però, il giro di spaccio non è sfuggito agli inquirenti che, grazie alle intercettazioni e ai vari controlli, sono riusciti a incastrarli. Sono stati sequestrati oltre dodici chili di marijuana, una parte era tenuta nascosta nelle campagne di Ollastra. La polizia ha riscontrato numerose cessioni di droga anche fra minorenni. Durante l’indagine sono stati sequestrati diversi chili di droga, sei arresti in flagranza, un minorenne denunciato.

Le contestazioni

I quattro indagati sono coinvolti a vario titolo nell’inchiesta. A Bratzu, difeso dall’avvocato Enrico Maria Meloni, sono contestati numerosi episodi di spaccio e anche l’estorsione nei confronti di un pusher che doveva saldare un acquisto di droga: lo minacciò per farsi consegnare un iPhone. Altri episodi sono contestati a Mura (assistito d’ufficio da Rossella Oppo), uno a Loru (difeso da Mario Gusi) e a Muroni (tutelato da Simone Prevete). al momento si tratta della fine dell'indagine, le accuse dovranno poi essere dimostrate in sede giudiziaria.

