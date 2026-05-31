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Tortolì.
01 giugno 2026 alle 00:26

Droga dall’Albania, chiusa l’indagine 

Operazione Termine, il sistema Locci per gestire il business criminale 

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Si sono concluse le indagini preliminari condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari su una presunta associazione dedita al traffico di droga. L’inchiesta, coordinata dal procuratore capo Rodolfo Sabelli e dal sostituto Danilo Tronci, delinea una fitta rete di narcotrafficanti con marcata incidenza ogliastrina, potendo contare su figure di spicco della criminalità locale e arsenali per lo smistamento di fiumi di cocaina. L’indagine ha svelato un sistema complesso, articolato in due gruppi, che utilizzava canali di comunicazione criptati e basi logistiche per lo stoccaggio della merce. Con la notifica dell’avviso di conclusione dell’inchiesta, i 70 indagati avranno venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere interrogati.

Sotto protezione

Tra i destinatari dell’avviso di conclusione indagini ci sono quelli che, secondo la Dda, sarebbero a capo delle due organizzazioni, una di matrice ogliastrina riconducibile a Giampaolo Locci, 57 anni, di Bari Sardo, ex agente di polizia penitenziaria (professione svolta in giovane età e per un breve periodo). Dopo l’arresto, l’uomo è diventato collaboratore di giustizia, tanto che per ragioni di sicurezza è stato trasferito dal carcere di Lanusei in una casa circondariale protetta sulla Penisola. Nell’attività di spaccio, secondo gli inquirenti, il suo braccio destro era considerato Mino Marongiu, ucciso il 9 luglio 2024 in piazza Roma, ad Arzana, tre giorni dopo aver compiuto 52 anni. Avevano rapporti stretti per reperire cocaina e eroina con dei narcotrafficanti albanesi, in particolare Soni Muca (28, posizione stralciata e altro fascicolo aperto) ed Elton Calliku (42), operativi in Toscana e Veneto, collegati con il gruppo sardo attraverso dei connazionali stabili nell’Isola.

Banda ogliastrina

Locci, secondo la ricostruzione degli investigatori, aveva una rete di collaboratori: la compagna, Debora Contini (34), residente a Tortolì, oltre a Davide Carracoi (52, autista di Locci), di Bari Sardo, in carcere a Massama, Giulio Sechi (82), pensionato di Tortolì, e il figlio di Marongiu, Nicola (attualmente irreperibile), la cui posizione è stata stralciata dal filone e nei confronti del quale si procede separatamente. Fra gli ogliastrini indagati figurano anche Graziano Usai (50 anni), di Arzana e Federico Cualbu (49) di Girasole.

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