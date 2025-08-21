VaiOnline
Tribunale.
22 agosto 2025 alle 00:43

Droga dalla Spagna, un 28enne in carcere per scontare due anni 

Dal carcere ai domiciliari e ora di nuovo in carcere. Nicola Attilio Dessì, 28 anni di Sant’Elia, è stato raggiunto nella sua abitazione dai carabinieri della stazione di San Bartolomeo per eseguire l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura. Il giovane deve infatti finire di scontare circa due anni della pena complessiva che era di tre anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno così accompagnato nel penitenziario di Uta.

L’ultimo guaio giudiziario risale al 2023. Secondo le accuse, come emerso nelle indagini della Guardia di Finanza, si era fatto spedire per posta cinque chili di hascisc dalla Spagna. Una tecnica utilizzata per far viaggiare la droga consolidata, utilizzando dei corrieri privati. I cinque chili di hascisc sono stati però intercettati dai finanzieri: il plico era stato spedito dalla Spagna e destinato ad un anonimo “Signor Solinas”. La droga, come ricostruito dagli investigatori delle Fiamme Gialle, era destinata a Dessì ma anche a un’altra persona, poi rintracciata e arrestata sempre dai finanzieri. Il 28enne,

Un presunto complice era scappato, rendendosi irreperibile, venendo poi identificato un po’ di tempo dopo. Le indagini si erano concentrate subito sui due giovani, ritenuti i destinatari del plico. Dessì era stato arrestato subito, comparendo davanti alla giudice Manuela Anzani: assistito dall’avvocato Marco Lisu, aveva patteggiato due anni e 10 mesi, chiudendo così il procedimento penale.

