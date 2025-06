Droga da Milano, un 41enne in cella 

Farebbe parte di un gruppo specializzato nel traffico di droga soprattutto a Milano, ma con una ramificazione anche a Cagliari. E probabilmente Davide Silvano Carniti, 41 anni milanese ma residente in città, era il referente nel sud Sardegna per lo smercio delle sostanze stupefacenti. Sono stati i carabinieri della compagnia di Cagliari a eseguire l’ordinanza di custodia cautelare, accompagnando l’uomo in carcere a Uta.

Con lui, nell’operazione coordinata dalle stazioni di Settimo Milanese e Cornaredo, sono stati arrestati altri tre uomini come disposto dal provvedimento del gip di Milano. Si tratta un altro cittadino italiano, di un marocchino e un albanese, tra i 32 e 67 anni: sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti di vario tipo soprattutto nei comuni di Milano, Settimo Milanese e Cornaredo.

I carabinieri hanno avviato le indagini nel marzo dell’anno scorso, ricostruendo le modalità operative utilizzate dal gruppetto per portare avanti il traffico di droga. Durante l’inchiesta, nel novembre 2024, erano scattati gli arresti per tre persone finite in carcere. Non solo: sono stati eseguiti cinque arresti in flagranza di reato e un sequestro preventivo per oltre 600 mila euro tra denaro, conti correnti e immobili. (m. v.)

