Droga, condanne raddoppiate ai capibanda 

Per i giudici d’appello non ci sono dubbi: un’associazione a delinquere avrebbe gestito, nell’asse tra la Spagna e il Piemonte, un imponente traffico di droga capace di far sbarcare in Sardegna circa mezza tonnellata di hascisc e qualche chilo di cocaina ogni due mesi. Per questa ragione, riformando in parte la sentenza di primo grado che non aveva riconosciuto il reato associativo, la Corte ha inflitto condanne pesantissime ai presunti capibanda: 18 anni di carcere ad Alberto Partolino e 15 anni e mezzo a Perpaolo Serci.

Il blitz della Dda

A coordinare l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari era stato il sostituto procuratore Gaetano Porcu che, terminate le indagini del Nucleo investigativo dei Carabinieri, aveva fatto scattare un blitz a Pirri e nel quartiere Sant’Elia, oltre che in diversi centri del Cagliaritano. Diciannove gli arresti eseguiti il 18 gennaio 2022 su ordine del gip Giorgio Altieri. Alla fine il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio per 45 persone, tra presunti capibanda, partecipanti all’associazione e semplici spacciatori (ai quali non veniva contestato alcun reato associativo).

In primo grado

L’udienza preliminare e i processi in abbreviato si erano chiusi in primo grado con decine di condanne, una quindicina di patteggiamenti e col rinvio a giudizio di numerosi imputati. I difensori dei presunti capibanda, però, avevano incassato l’assoluzione dall’accusa più pesante, quella di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Escluso il reato associativo con la formula «perché il fatto non sussiste», le pene finali erano state più basse rispetto a quelle chieste dal pm Porcu.

Applicato in appello

Dopo aver presentato ricorso in appello contro le assoluzioni dall’imputazione più grave, il magistrato che aveva coordinato l’inchiesta è stato applicato alla Procura generale per sostenere le ragioni della Direzione distrettuale antimafia nel processo di secondo grado. La Corte presieduta dal giudice Massimo Costantino Poddighe, affiancato dai colleghi Giovanni Lavena e Silvia Badas, hanno così accolto l’appello del pm sull’associazione a delinquere.

Le condanne

Nonostante la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato sono più che raddoppiate le condanne d’appello ai vertici della banda. Le più pesanti, come detto, sono state quelle a 18 anni per Alberto Partolino e ai 15 anni e mezzo a Pierpaolo Serci che, in primo grado, avevano ricevuto 8 e 6 anni di carcere. A aumentate leggermente le pene anche a Ivan Berosi (7 anni e 4 mesi anziché 5 anni e 4 mesi del primo grado), Juan Francisco Fernandes Bisogno (7 anni e 2 mesi contro i 5 anni e 4 mesi), Luca Mosole (10 anni di carcere anziché 8) e Damiano Zucca (6 anni invece di 5 anni e 4 mesi).

Patteggiamenti

Ci sono stati anche degli accordi con il Procuratore generale per dei patteggiamenti in appello che riducono sensibilmente alcune pene: 4 anni e 4 mesi a Wilson Corso, 2 anni e 8 mesi a Elisabetta Masala, 5 anni e mezzo a Silvio Mascia, 2 anni e 8 mesi a Maria Elisabetta Mattana, 2 anni a Antonio Nateri e 4 anni e mezzo a Garbiele Tartaglia. Accolti anche alcuni ricorsi dei difensori: Matteo Atzeni è stato assolto per non aver commesso il fatto (era stato condannato a 3 anni), Francesco Losito si è visto ridurre la pena a 3 anni e 4 mesi (aveva 6 anni). Confermate, invece, le pene di primo grado per Alessandro Boi (5 anni), Gianmatteo Cuccu (5 anni), Giovanni Battista Pinna (2 anni), Marcello Pintori (4 anni e 8 mesi) e Umberto Puopolo (3 anni e 8 mesi). Per Fabrizio Serra e Fabrizio Virdis si sono visti riconoscere la continuazione con altre condanne: sconteranno 8 e 5 anni.

