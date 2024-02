Droga, condanne a Helsinki 

Di loro si sapeva pochissimo, solo che erano stati arrestati in Finlandia ad ottobre e veniva vietato di parlare delle accuse mosse dalle autorità locali al telefono con i parenti in Italia. Erano guardati a vista anche durante i colloqui telefonici, e se provavano a dire una sola parola in sardo le comunicazioni venivano sospese. Divieto di parola non solo con i familiari, ma anche con i legali italiani, gli avvocati Ivano Iai e Francesco Lai. Del caso si era interessata la garante regionale delle persone private della libertà personale, Irene Testa, che aveva scritto all'ambasciata italiana in Finlandia e al ministero degli Esteri, era stata fatta un’interrogazione parlamentare al ministro Nordio. Mercoledì scorso Edmondo Casula di 39, e Nicola Ruiu di 24 anni, entrambi di Dorgali, rinchiusi da ottobre nelle carceri di Helsinki, sono stati processati per traffico di stupefacenti e condannati a 5 anni e 3 mesi di reclusione e a 4 anni e 6 mesi. Hanno introdotto 30 chili di marijuana illegalmente.

La detenzione

La vicenda, rimasta nascosta per settimane, era emersa a dicembre perché uno degli arrestati all’estero doveva comparire davanti al giudice di Nuoro, per l’ammissione del programma di messa alla prova. Ruiu è a processo a Nuoro per lesioni in seguito ad una rissa avvenuta in città. Rissa per cui l’avvocato aveva chiesto la messa alla prova. Ma l’Uepe non è mai riuscito a contattarlo e decidere il programma, si scoprì che era in carcere ad Helsinki.

La condanna

Ora dal processo in Finlandia è emerso che Ruiu e Casula avevano spedito dalla Sardegna un pacco con 30 chili di marijuana. Loro erano arrivati dopo ad Helsinki, passando senza problemi i controlli di sicurezza. Ma la speranza che quella spedizione passasse inosservata è naufragata quando i due sono andati a ritirare la droga: ad aspettarli non c’era il corriere ma gli agenti della dogana. I due giovani avevano confidato ai familiari di essere detenuti in condizioni pessime, al freddo e con cibo scarso. Le accuse si sono palesate nella loro gravità con la chiusura delle indagini, una richiesta di condanna della procura locale a 5 anni e mezzo, la sentenza mercoledì.

RIPRODUZIONE RISERVATA