Droga, commerciante fermato dai carabinieri 

Nella sua casa teneva 14 chili di canapa confezionata in 24 sacchi termosigillati. Alessandro Mastino, commerciante di 37 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Narbolia che avevano effettuato una perquisizione domiciliare. Ieri mattina il commerciante di ortofrutta è comparso, col suo difensore Simone Prevete, in tribunale per l’udienza di convalida: con l’accordo del pm Armando Mammone, la difesa ha chiesto di patteggiare la pena. La giudice Silvia Palmas, che ha convalidato l’arresto, ha poi pronunciato la sentenza: dieci mesi e venti giorni di reclusione, 2.800 euro di multa, con la sospensione della pena. Al termine dell’udienza Ortu è tornato in libertà.

L’operazione dei militari di Narbolia, con i colleghi di Milis e Oristano, è scattata nei giorni scorsi durante un’attività mirata. È stata effettuata una perquisizione nell’abitazione del 37enne che era stato convocato in caserma e al quale era stato chiesto conto della sostanza stupefacente; il giovane, a quel punto, ha accompagnato i militari nel luogo in cui teneva la droga, il sottotetto della sua casa. I carabinieri hanno, così, trovato un totale di 14 chili di canapa, confezionata in 24 sacchi termosigillati, e due scatole. Il commerciante ha spiegato di aver custodito la canapa per conto di qualcuno che, però, conosceva poco e che gli aveva chiesto di tenerla; ha inoltre negato di essersi mai occupato di sostanze stupefacenti, nè di averne mai venduto. I carabinieri hanno disposto l’esame della canapa, in infiorescenze, la cui efficacia drogante sarebbe risultata bassa.

Ieri dopo l’udienza e il patteggiamento, Ortu è tornato in libertà. ( p. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA