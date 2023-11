Droga, colpo ai boss: quaranta arresti per traffici dall’estero 

Quanto vale smantellare un’organizzazione (sarda) di trafficanti e spacciatori di droga dall’Albania e dalla Spagna? I conti, li hanno fatti i carabinieri: vale 22 ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite ieri mattina, altre 18 agli arresti domiciliari. Vale 72 indagati (56 i sardi) e lo smantellamento del principale canale di approvvigionamento di droga per gli spacciatori delle piazze di Cagliari e Sassari. E vale quattro anni di indagini anche con intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che il sequestro di 660 chili di stupefacenti (per un valore di otto milioni di euro) in totale.

Indagini lunghissime

“Family & friends”, cioè familiari e amici. Così i carabinieri della Compagnia di Quartu hanno battezzato l’operazione eseguita all’alba di ieri e che riguarda anche Cagliari, Sassari, Nuoro, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia cagliaritana. Una valanga di arresti: «Un colpo durissimo al traffico internazionale di stupefacenti che rifornisce la Sardegna di cocaina dall’Albania (per mezzo di albanesi sparsi in tutta Italia) e hascisc dalla Spagna, dove i trafficanti acquistavano», riassume il generale Luca Corbellotti, comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, che dispensa lodi ai trecento militari e a chi li ha coordinati in questa indagine lunghissima. E assai proficua, considerati i risultati.

L’organizzazione

La presunta organizzazione criminale di trafficanti, soprattutto di cocaina e hascisc, aveva subito nel tempo altri colpi da parte delle forze dell’ordine, in particolare dai carabinieri. In un caso era stata intercettata l’auto di un “corriere” lungo la Carlo Felice, ma a bordo non c’era droga: era riuscito a liberarsene dal finestrino prima di essere bloccato, così dopo il controllo se n’è andato senza la droga. L’hanno recuperata i carabinieri, che poi si sono appostati per riprendere con le telecamere le inutili ricerche (la droga era in cassaforte in caserma) dei trafficanti disperati alla ricerca del pacco.

Le tre figure di spicco

Tre le figure di spicco di questa organizzazione rimasta attiva per anni, raccontano i capitani Michele Cerri e Pietro Lucania, comandanti rispettivamente della Compagnia e del Radiomobile di Quartu. La banda mandava gli “inviati” anche in Spagna per trattare il prezzo del carico. Pagavano e poi attendevano a casa l’arrivo del corriere: non della droga, ma quello (inconsapevole ) che si occupa di spedizioni di pacchi. L’indirizzo era inesistente, il numero di cellulare del destinatario no: erano schede acquistate sotto falso nome, talvolta di compagnie straniere, ed erano i trafficanti ad andare a ritirare i pacchi personalmente negli ufficio del corriere espresso. Il trasporto tra Cagliari e Sassari avveniva in auto. Al vertice, secondo gli investigatori, c’era Paolo Gaviano, 53 anni, del quartiere di San Michele, ipovedente (ora ai domiciliari), che acquistava personalmente dagli albanesi. Il suo braccio destro, nella ricostruzione dei carabinieri e della Dda di Cagliari, era Giovanni Portas, 43 anni, di Quartu: il quartier generale era la sua villa-fortino in via Bulferetti, nel quartiere di Pitz’e Serra, e secondo gli investigatori era stato nominato capo dal cognato Fabio Podda, da tempo in carcere per altri fatti. Poi c’era la “filiale” di Sassari e a capo - sempre secondo i carabinieri - c’era Gabriele Grabesu, di 37 anni, che per l’accusa gestiva gli arrivi dei carichi di cocaina, gli spostamenti della droga all’interno della Sardegna e i contatti con i trafficanti albanesi, tutti residenti nella Penisola. Tutti spazzati via da un’indagine dei carabinieri di Quartu, assieme a droga, soldi e un fucile a canne mozze, che non manca mai. E pure alcune tartarughe, a casa del boss quartese.

