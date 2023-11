Droga, boom di piantagioni e di sequestri 

È allarme droga in città e provincia. Dopo la pandemia si è registrato un incremento degli spacci e del consumo principalmente per quanto riguarda marijuana, cocaina ed eroina. Se ne è parlato ieri alla biblioteca Satta. «Il 20 per cento di tutta la cannabis sequestrata l’anno scorso in Italia proveniva dalla Sardegna. Si è registrato inoltre un aumento dei sequestri del 400 per cento - afferma il procuratore della Repubblica di Nuoro, Patrizia Castaldini -. Questo avviene perché il Nuorese (dove abbiamo 150 fascicoli pendenti) presenta un ambiente adatto alla coltivazione. L’anno scorso c’è stato un sequestro da record di 90 mila piante di canapa nella provincia. Oggi le piantagioni individuate sono tutte illegali». L’attività di spaccio non si vede ma c’è. L’acquisto avviene soprattutto da parte di minori. Mauro Pusceddu, presidente del Tribunale, sottolinea: «Si tratta di un’importante realtà imprenditoriale in Sardegna. Siamo in testa alla classifica nazionale con un 3 per cento delle operazioni antidroga di tutta l’Italia». Sono intervenuti gli avvocati Lorenzo Soro, Priamo Siotto, Giovanni Colli, Pasquale Ramazzotti, Sabrina Cadinu, il prefetto Giancarlo Dionisi e la dirigente scolastica Silvia Meloni che ha evidenziato l’impegno per la prevenzione e l’aiuto ai ragazzi in situazioni di disagio. (g. pit.)

