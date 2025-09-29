VaiOnline
Via Scano.
30 settembre 2025 alle 00:41

Droga, arrestato dopo un inseguimento in auto 

Quella partenza “bruciante” dal semaforo tra via Scano e via dei Conversi, appena il conducente dell’auto ha visto una pattuglia della Squadra volante della Questura, ha ovviamente attirato l’attenzione degli agenti. Ne è nato un breve inseguimento notturno che si è concluso tra via Carboni Boi e via Cugia, ed è lì che il fuggitivo è stato arrestato: non per il tentativo di fuga in sé, bensì per detenzione di droga a fine di spaccio. È questa l’accusa contestata dai poliziotti a Fabio Felleca, 23 anni, cagliaritano. A quel punto, il giovane è stato trasferito in una cella di sicurezza della vicina Questura in attesa dell’udienza di convalida, che si è celebrata ieri mattina.

Disinnescato il tentativo di fuga a forte velocità in via Scano, dopo aver bloccato l’auto condotta dal giovane gli agenti coordinati dal dirigente della Squadra volante, Massimo Imbimbo, hanno perquisito il mezzo. Sono così state ritrovate, nel tappetino poggiapiedi, tre bustine di plastica contenenti una sostanza bianca: «Presumibilmente cocaina», hanno scritto i poliziotti nella relazione di servizio sull’intervento nella notte tra domenica e ieri.

Agli agenti non era sfuggito che, durante l’inseguimento, nella rotatoria davanti alla Questura era stata lanciato dal finestrino un involucro: l’hanno recuperato dopo la corsa in auto, all’interno c’erano altre cinque bustine identiche a quelle già trovate in auto.

A quel punto è stata perquisita l’abitazione di Fabio Felleca, dove i poliziotti delle Volanti hanno recuperato 24 bustine contenenti sempre la stessa sostanza (pari a otto grammi) e 425 euro nascosti in una custodia per occhiali.

