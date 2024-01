Droga, arrestato al posto di blocco 

Nell’auto nascondeva 3 chili di marijuana e quando è stato fermato a Ottana per un controllo ai militari del gruppo della Guardia di finanza di Nuoro, impegnati in un normale servizio finalizzato al traffico illecito, è apparso agitato. Particolare che ha insospettito i finanzieri che hanno così deciso di perquisire l’auto sulla quale viaggiava. Nel veicolo i militari hanno trovato la droga chiusa in un borsone nel bagagliaio. All'interno lo stupefacente era già stato confezionato in alcune buste termosaldate, pronte per la vendita. La marijuana è stata posta sotto sequestro e l’uomo, Canio Stanco, 32 anni, residente a Quartu Sant’Elena, è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta dell’ennesimo sequestro di stupefacenti da parte delle Fiamme gialle.

